Sexta muerte por Covid-19 en Campana

El Municipio confirmó ayer el fallecimiento de un hombre de 83 años que se encontraba internado en el Hospital San José. En tanto, el reporte provincial mostraba tres nuevos casos en la ciudad. La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Campana confirmó ayer un nuevo fallecimiento tras contagio de coronavirus: un hombre de 83 años que se encontraba internado en el Hospital San José. Se trata de la tercera muerte que se registra en nuestra ciudad en este mes de junio y la sexta víctima fatal del distrito desde que se inició la pandemia: cinco personas murieron en el nosocomio municipal, mientras que el primer fallecimiento (correspondiente a una mujer internada por enfermedades prexistentes) se dio en el Hospital Austral de Pilar. En cuanto a nuevos contagios, la Secretaría de Salud no comunicó ayer nuevos positivos en la ciudad. En cambio, el reporte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires mostraba ayer a Campana con un total de 126 casos, por lo que habría tres nuevos infectados respecto al martes. Así, el número de casos activos, bajo seguimiento, se elevaría a 67, mientras que la cantidad de recuperados se mantiene en 53, de acuerdo a lo informado por la Secretaría de Salud municipal. DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate confirmó anoche cinco nuevos casos de coronavirus: tres hombres de 24, 31 y 45 años y dos mujeres de 32 y 59 años. A su vez, destacó que cuatro pacientes recibieron el alta médica. De esa manera, el panorama estadístico de la vecina ciudad mostraba ayer un total de 106 positivos desde que inició la pandemia. De esa cifra, 58 casos se encuentran activos; 46 se han recuperado; y 2 han fallecido. A su vez, el Municipio informó que incorporó ayer 28 nuevos "sospechosos", por lo que las muestras pendientes de resultados se elevan a 90 actualmente. Por su parte, Escobar confirmó 11 nuevos contagios y 8 pacientes recuperados, por lo que ahora totaliza 411 casos desde que inició la pandemia (250 se encuentran activos; 142 son los recuperados; y 19 personas han fallecido). En tanto, en Pilar se conocieron 8 nuevos infectados y la cifra total de positivos ascendió a 389, con 285 casos activos; 95 recuperados; y 9 fallecidos. Finalmente, Exaltación de La Cruz informó que no se reportaron nuevos contagios en el distrito y que mantiene dos casos bajos seguimiento de su sistema sanitario, dado que los otros cinco activos no pertenecen a personas que habitan el partido.

EL GOBIERNO BONAERENSE DESCARTÓ EL ENVÍO DE PACIENTES AL INTERIOR DE LA PROVINCIA Lo aclaró el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, quien aseguró que eso no tiene "sentido sanitario ni económico". El Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, descartó que exista una intención de derivar pacientes con coronavirus al interior bonaerense ante una posible saturación del sistema sanitario en el área metropolitana (AMBA). "No está previsto mandar pacientes del conurbano al interior", señaló el funcionario, al tiempo que aclaró esa medida "no tiene sentido sanitario ni económico" para la provincia. Sus declaraciones se dieron luego que legisladores provinciales e intendentes de Juntos por el Cambio instalaran la polémica a partir de trascendidos sobre una evaluación que estaría realizando el gobierno de Axel Kicillof de la situación hospitalaria en ciertos municipios. "Estoy sorprendido por las interpretaciones que hicieron algunos intendentes de los convenios que firmamos", dijo Bianco sobre las rúbricas que encendieron las alarmas en algunos municipios del interior. Los convenios prevén un pago de 2.000 pesos por paciente con Covid-19 por día destinados a centros extrahospitalarios. Se trata de los lugares que se montaron en los distritos para recibir a pacientes leves que necesitan estar aislados y no pueden hacerlo en sus viviendas. "Estos convenios se firmaron a pedido de los intendentes, que nos vinieron a ver porque tenían un gasto adicional relacionado con el sostenimiento de los centros de aislamiento municipal que habían puesto en marcha con fondos propios", recordó Bianco en declaraciones a Diputados Bonaerenses. "Podría existir algún acuerdo entre intendentes para el traslado de un paciente de una ciudad del interior a otra vecina, pero no creo que eso pase, porque no vemos posibilidad de desborde en esas ciudades", agregó el funcionario. KICILLOF APUNTA A "MEDIDAS MÁS RESTRICTIVAS" PARA "EVITAR LA MOVILIDAD" Durante las reuniones que mantuvo ayer con Intendentes de la zona metropolitana bonaerense, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, remarcó que la única posibilidad de bajar los contagios de coronavirus es "evitar la movilidad". "En el AMBA estamos sufriendo un crecimiento muy fuerte de los contagios, de manera exponencial, por lo cual hoy el único remedio que existe es evitar la movilidad e ir hacia medidas más restrictivas que impidan el avance del virus", explicó Kicillof, de acuerdo a fuentes oficiales. El gobernador mantuvo ayer reuniones por videoconferencia con los jefes comunales de la primera, la tercera y la octava sección (La Plata), a los que les advirtió que "si los contagios continúan a este ritmo, antes o después se va a saturar la capacidad de atención porque los recursos sanitarios son finitos". INSAURRALDE, DE ALTA El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, fue dado de alta ayer y continuará con recuperación domiciliaria, tras haber sido diagnosticado con coronavirus y luego de pasar 13 días internado en el Hospital de Llavallol, donde recibió una transfusión de plasma que favoreció su recuperación, según destacó el Municipio que conduce. #Ahora El Informe Diario de la Municipalidad de #Campana confirmó una nueva muerte: un hombre de 83 años que se encontraba internado en el Hospital San José. #QuedateEnCasa pic.twitter.com/3IsyLnrjGd — Daniel Trila (@dantrila) June 24, 2020

Sexta muerte por Covid-19 en Campana

