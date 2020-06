Un proyecto impulsado por el Frente de Todos-PJ fue aprobado en comisión por el Concejo Deliberante, donde se solicita al Municipio mejore la iluminación, instale cámaras y alarmas vecinales en un perímetro que incluye, además, la Universidad Nacional de Luján y el Colegio Armonía. "Creemos que puede ser una herramienta importante para que los vecinos recuperen la tranquilidad que hoy no tienen" sostuvo la Concejal Romina Carrizo. Un proyecto de comunicación fue aprobado en comisión por el Honorable Concejo Deliberante y sería aprobado en la próxima sesión, luego que desde el bloque de Concejales del Frente de Todos-PJ solicitaran la creación de un corredor seguro en la zona del hospital. "Se trata de una demanda por parte de los vecinos, quienes prácticamente tienen que llamar a la policía cada noche, ya sea por un ilícito ocurrido o por un intento de robo. Creemos que puede ser una herramienta importante para que recuperen la tranquilidad que hoy no tienen" sostuvo la Concejal Romina Carrizo. El corredor seguro involucraría, además, dos instituciones educativas en su órbita: la sede local de la UNLu, y el Colegio Armonía. "Además de quienes viven en la zona, los delincuentes se aprovechan de las personas que acuden al hospital. Y en época escolar, será importante preservar a los estudiantes de distintas edades quienes asisten a sus respectivas instituciones educativas" señaló la edil. La concreción del corredor podría incluir cámaras de monitoreo en lugares claves, botones anti-pánicos y alarmas comunitarias, junto a la mejora de la iluminación del sector. "Además del esfuerzo de las fuerzas de seguridad, pensamos en el aporte que podemos realizar a la prevención de los hechos de inseguridad. Con este tipo de dispositivos, la idea es desalentar las intenciones delictivas a través de una mejor vigilancia con la tecnología que hoy se utiliza" concluyó Carrizo.



Proponen crear un corredor seguro en la zona del Hospital

