Los ediles destacaron que, a pesar de la caída de los ingresos, el Municipio cumplió en el pago de los salarios y del medio aguinaldo de todos los empleados municipales. Desde el bloque de concejales de Juntos por el Cambio resaltaron la tarea que viene realizando en materia de ingresos públicos y gastos municipales del intendente Sebastián Abella. "Esto se vio reflejado en el pago de los salarios y del Sueldo Anual Complementario (SAC) de los empleados municipales en estos tres meses que llevamos de pandemia por el Covid-19", enfatizaron. Además, hicieron principal hincapié en que "en estos tiempos, donde los ingresos cayeron notablemente, se pudo dar continuidad a todos los servicios que brinda el Municipio". "Al comienzo de la emergencia sanitaria, el Intendente aseguró que no se iban a interrumpir los servicios que se brindan y cumplió con su palabra", aseveraron los ediles al tiempo que destacaron el gran esfuerzo que se está realizando para asistir a las familias que afrontan con dificultad la pandemia. Hacia el final, remarcaron que "de esta manera, queda reflejado que todas las críticas que realizó la oposición, son meras críticas políticas y no reales, ya que de ser así, no se hubiera podido dar cumplimiento con todas las erogaciones".



Desde JxC:

Resaltan el buen manejo de las finanzas municipales que realiza el Intendente

