MIRAN PERO NO TOCAN El juez en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, dispuso que los interventores designados por el Poder Ejecutivo Nacional no tengan por el momento participación en la administración de la cerealera Vicentin. La disposición del juez implica la continuidad de la administración de la compañía por parte de sus dueños, hasta tanto se resuelva el pedido del gobierno santafesino. Lorenzini decidió que el planteo de cómo actuarán los interventores sea tratado de manera separada del concurso, para no demorar la resolución de la situación de los casi 2.700 acreedores de la empresa. RECORTAN SUBSIDIOS El Gabinete Económico del gobierno de Alberto Fernández resolvió este miércoles dividir el subsidio para empresas ATP de acuerdo a los sectores y las zonas territoriales para bajar el gasto que genera al Estado. La tercera versión del ATP será distinta a las dos anteriores: diferenciará entre sectores críticos de la economía, como hotelería y turismo, y entre zonas que están en fase de distanciamiento o aislamiento social. En aquellas zonas en Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio la cobertura será de un salario mínimo vital y móvil, destacándose de esta manera que ninguna empresa pyme quedará fuera del programa. FUERTE CAÍDA La actividad industrial tuvo en marzo una caída del 19,9% respecto del mismo mes del año pasado y del 3,7% en comparación con abril en la medición desestacionalizada, a pesar del levantamiento de algunas restricciones dispuestas en el marco de la cuarentena, informó la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). En los primeros cinco meses de 2020, la industria acumula una baja interanual del 10,6%, indicó la entidad, que también apuntó que "la actual recesión industrial acumula 29 meses y resulta la segunda más prolongada detrás de la registrada entre 1987-1990, con 32 meses". DINERO VIRTUAL La utilización de diferentes plataformas de dinero electrónico se constituyó en una de las pocas actividades que creció en el curso del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, al punto que en mayo hubo 36,4 millones de usuarios, 1,9 millón más que en abril y 6,7 millones más que doce meses atrás. Así lo destacó la Red Link en su último informe sobre Uso de Dinero Electrónico (UDE), en el que detalla el incremento de operaciones en todas las modalidades, en gran medida por la bancarización de la mayoría de las transacciones y la consiguiente reducción de la informalidad. LOS REVENTARON Un sargento y una oficial de la Policía Bonaerense que quedaron grabados en una cámara de seguridad cuando intentaban reventar un globo con el patrullero fueron sancionados, al igual que el jefe del área. Fuentes policiales confirmaron que por el hecho, que fue filmado en video el 15 de junio pasado y que se viralizó rápidamente en las redes, tuvieron que empezar una investigación para finalmente dar con los efectivos: un sargento y una oficial del Comando de Patrullas La Matanza Norte. La Jefatura de Policía dispuso una sanción disciplinaria de ocho días de suspensión para el conductor, cuatro días de suspensión para la acompañante, y cinco días para el jefe del área.



Breves: Noticias de Actualidad

25 de Junio de 2020

