Lo aclaró el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, quien aseguró que eso no tiene "sentido sanitario ni económico". El Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, descartó que exista una intención de derivar pacientes con coronavirus al interior bonaerense ante una posible saturación del sistema sanitario en el área metropolitana (AMBA). "No está previsto mandar pacientes del conurbano al interior", señaló el funcionario, al tiempo que aclaró esa medida "no tiene sentido sanitario ni económico" para la provincia. Sus declaraciones se dieron luego que legisladores provinciales e intendentes de Juntos por el Cambio instalaran la polémica a partir de trascendidos sobre una evaluación que estaría realizando el gobierno de Axel Kicillof de la situación hospitalaria en ciertos municipios. "Estoy sorprendido por las interpretaciones que hicieron algunos intendentes de los convenios que firmamos", dijo Bianco sobre las rúbricas que encendieron las alarmas en algunos municipios del interior. Los convenios prevén un pago de 2.000 pesos por paciente con Covid-19 por día destinados a centros extrahospitalarios. Se trata de los lugares que se montaron en los distritos para recibir a pacientes leves que necesitan estar aislados y no pueden hacerlo en sus viviendas. "Estos convenios se firmaron a pedido de los intendentes, que nos vinieron a ver porque tenían un gasto adicional relacionado con el sostenimiento de los centros de aislamiento municipal que habían puesto en marcha con fondos propios", recordó Bianco en declaraciones a Diputados Bonaerenses. "Podría existir algún acuerdo entre intendentes para el traslado de un paciente de una ciudad del interior a otra vecina, pero no creo que eso pase, porque no vemos posibilidad de desborde en esas ciudades", agregó el funcionario.



El gobierno bonaerense descartó el envío de pacientes al interior de la provincia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar