El próximo Martes 30 a las 16 horas se realizará el último encuentro de junio con el taller "Pymes y Tecnología ¿estás listx para lo que viene?" HELP, soy Pyme! es un ciclo de charlas-taller gratuitos vía web, focalizadas en presentar herramientas concretas y técnicas específicas, adaptadas para su uso tanto en el escenario actual, como en la reorganización de los procesos con vistas a la puesta en marcha, conforme se vayan autorizando las operaciones en los diferentes rubros. Cabe destacar que HELP, soy Pyme! fue declarado de interés legislativo por resolución 2239/20 del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Campana, y cuenta con el apoyo del Círculo Pymes de Campana, la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pilar y la Municipalidad de Escobar. El martes 23 se realizó la cuarta charla del ciclo, "Lo que viene: Protocolos post Pandemia" a cargo de la Ing. Natalia Toscani. Técnicamente impecable, la Ing. Toscani propuso un interesante recorrido por la situación que enmarca la necesidad de protocolos de bioseguridad; la estructura de un protocolo: objetivos, formatos, correlación con normativa vigente; las responsabilidades de los líderes en el proceso de implementación; y finalmente una serie de recomendaciones sobre la temática junto a las conclusiones de su trabajo. Gran diversidad se reflejó en el grupo participante: desde Formosa a Puerto Madryn, profesionales, emprendedores, comerciantes y responsables de pymes superaron los 40 inscriptos. La región quedó representada por un sólido bloque: Zárate, Campana, Escobar y Pilar estuvieron allí. FIN DE LA PRIMERA ETAPA: La primera etapa de HELP, soy Pyme! finaliza con la charla-taller "Pymes y Tecnología ¿estás listx para lo que viene?" a cargo de Javier Montalbetti, el martes 30 de junio de 16 a 17 horas vía Microsoft Teams. El orador es presidente de CETIC (Cámara Empresaria de Tecnología, Informática y Comunicaciones). De amplia trayectoria en organizaciones públicas, privadas, y en el ámbito gremial empresario, hoy es CEO y fundador de una pyme especializada en Soluciones Tecnológicas. A consecuencia de su exitosa primera webinar "Pymes en Transformación Digital" con la que inauguró HELP, soy Pyme!, Montalbetti también será responsable del cierre de esta primera etapa. "Pymes y Tecnología ¿estás listx para lo que viene?" invita a reflexionar sobre los ejes: - ¿Conocemos la situación real de nuestra empresa? - Esquemas de Transformación Digital - ¿Utilizamos la tecnología para agilizar procesos? - ¿Planificamos las implementaciones tecnológicas? La inscripción se encuentra abierta en el link: https://www.frd.utn.edu.ar/pymesytecnologia El proyecto HELP, soy Pyme! continuará con más charlas-taller gratuitas sobre temáticas priorizadas por las pymes, que se complementarán con otros desarrollos como consultorios tecnológicos, asistencia técnica y cursos online profundizando los conceptos presentados.





Ciclo Help Pymes:

Talleres online gratuitos para Pymes en la UTN

