Junio siempre tiene un alto componente emocional en mi vida: el 21 es el cumpleaños de mi vieja y también la fecha en que partió Jorge Varela, un amigo entrañable. El 22 es el cumpleaños de Lautaro, mi hijo mayor. Y hoy 25 se cumple otro aniversario de tu partida. En estas épocas de pandemia y encierro, uno dialoga con los recuerdos mucho más de lo habitual. Pero no quiero recordarte por lo trágico de ese día, sino por cómo viviste tu vida, la cual honraste como un gran hijo, hermano, esposo, padre y amigo. De todo eso puedo dar fe, como también dieron y todavía dan a diario vecinos y compañeros de lucha respecto de tu vida pública, la que comenzó como gremialista y prosiguió como político, siendo electo Intendente Municipal a los 31 años (un pibe). Después de sufrir persecución y torturas, doblaste la apuesta y fundaste un diario: "La Nueva Tribuna" desde donde fustigaste y denunciaste a la dictadura imperante allá por el 55. Luego llegaron los viajes a España a ver al líder que adoptaste desde joven y al cual fuiste leal hasta la muerte. Te eligieron Diputado Nacional en 1965 y al año otra dictadura se llevó puesta la democracia. A partir de ese momento sólo quedaba pelear por el regreso del General a la Patria, gestión en la cual tuviste una importante participación. Los compañeros y vos lo lograron un 20 de junio (como no podía ser de otra manera, junio otra vez). A los 5 días, y cuando le habías anunciado a tu círculo íntimo tu retiro de la política, una mano cobarde y asesina terminó con tu vida y los sueños de nuestra familia. Lo que no pudo esa mano asesina es privarnos del eterno recuerdo familiar y de tantos amigos y compañeros que aún hoy me paran por la calle para hablarme de vos. Sin dudas, ese es el mejor legado que me dejaste. Espero no haberte defraudado como hijo. Un beso y un abrazo inmenso adonde estés.

ARMESTO Y EL MACHO - LAS COSAS TIENEN MOVIMIENTO "Movimiento, las cosas tienen movimiento. La oportunidad de estar en libertad. Es que siempre estarás, siempre estarás en mí. Como un soplo, como una lluvia, como un rayo, una luna, oxigenarás mi vida hasta estallar. Es que siempre estarás, siempre estarás en mí". (Rodolfo "Fito" Páez) (Agradezco la oportunidad y el espacio de siempre a las autoridades de La Auténtica Defensa).

Las cosas tienen movimiento

Por Alberto Armesto

