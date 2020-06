Alejandra Dip





SINCRONARIO DE 13 LUNAS La estrella, armonía, brillo, posibilidad de sentir un verdadero amor. Búsqueda de nuestra profundidad interior. Creatividad, belleza, elegancia. DÍA 335 DEL AÑO MAGO 1. DÍA 27 LIMI, 6TO DE LA 4TA HEPTADA (AMARILLA) DE LA LUNA CRISTAL 12. KIN 88 - ESTRELLA 10 - GUIADA POR EL GUERRERO. Hoy Día Portal, la energía multiplicada x 13 - esta Energía hoy impactando en el trabajo y en la forma en la que concretamos las cosas. Día de brillo laboral, de lograr lo que queremos aunque nos haya costado mucho sacrificio, tenemos la capacidad necesaria para lograrlo. Hoy podemos conocer a un nuevo amor, o darnos cuenta a quien amar realmente. Día para tomar las decisiones que tenemos que tomar y que las venimos dilatando. Excelente para tener contacto con el arte aunque sea desde casa, para dedicarnos a ponernos bellos, sé que no podemos ir a la peluquería, pero nada impide ponernos coquetas/os. La Estrella nos pide que soltemos el drama, el guerrero, nos da la fuerza para que hoy salgamos bien parados de cualquier situación por compleja que parezca en un principio. La Estrella es también un sello político, brillo político o en negativo puede darse un cuestionamiento muy grande y una pelea política sin igual, porque todo se potencia hoy, lo bueno o lo malo x 13. Además estamos en la Luna 12, de las 13 Lunas que tiene el sincronario y la Luna 12 es todo lo social, lo político y lo familiar. Tomemos hoy las decisiones necesarias, no las dilatemos, no lo hagamos de goma. Si hoy estas en eje, brillas, brillas y brillas, sino puede ser un día dramático, visto desde tu óptica y ¡aburridísimo! Mandale pata y pasala bien acordate que todo se multiplica hoy, lo bueno pero también lo malo. Metele onda. Hermoso día potenciado para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Mago 1:

Estrella 10 - Energía del Jueves 25/06/2020 -Trecena de la Tormenta

Por Alejandra Dip

