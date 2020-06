P U B L I C









"Plata en sus cabellos y oro en el corazón." --J.M.B. Esta celebración nació en EE.UU., debido a la gratitud de una hija, Sonora Smart Dodd, hacia su padre, un veterano de la guerra civil estadounidense llamado Henry Smart. Su esposa, falleció al dar a luz a su sexto hijo y él cuidó y educó a sus niños sin ayuda y con todo el cariño del mundo en una granja del estado de Washington. A Sonora se le ocurrió la idea de celebrar el Día del Padre mientras escuchaba el sermón del Día de la Madre, en 1909. En el año 1924, el presidente Calvin Coolidge, aprobó la idea y en el año 1966, el presidente Lyndon Johnson, firmó una declaración que establecía el tercer Domingo de Junio, como el Día del Padre. El que seas papá hace que me sea muy difícil poder mencionar todo lo que haces por tu hijo; sé que la motivación que te impulsa se basa en el amor que sientes por él; el mismo es sincero, desinteresado, infinito. Ser papá es el que tengas sobre tus hombros la responsabilidad de un hogar, es acceder a las demandas económicas y saber solucionar las situaciones del día a día y además continuar con fortaleza y sin que nadie se dé cuenta que quizás tú eres el más temeroso de todos, porque en muchas ocasiones no sabes cómo salir de cada problema familiar. Se espera de ti, que seas muchas veces lo que tal vez, no fueron contigo. A lo mejor deseaste tener un padre amoroso, que te llevara a pescar, a ir al cine y sobre todo que fuera tu amigo; hubieras querido un padre que contara chistes y te alborotara el cabello por cada logro pequeño o grande que tú obtenías. Es probable que hubieses deseado sentirte querido, aceptado, reconocido y distinguido con su respeto y admiración. Pero quizás, no tuviste a ese padre que poblaron tus sueños, sin embargo, ahora eres tú quién tiene la misión de no olvidarse de lo que no recibió, para ofrecerlo a su hijo. Papá, la fortaleza que tienes es lo que hace a tu hijo; el beso que no le diste, aquella caricia que esperó, aquella palabra en el momento justo en que precisó de ti. Tu hijo sabe que el mostrarte fuerte a veces te hace parecer duro, pues no puedes llorar, no puedes mostrarte débil ante nada, pues él ve por tus ojos y espera la solución que siempre le das a todo. Te pasas toda tu vida demostrando, queriendo ser el mejor, y pasas toda tu vida velando por la felicidad de tu familia. Papá, seas como seas, eres el papá que el Gran Arquitecto del Universo envió a la vida de tu hijo; tenías que ser vos, no otro y no te preocupes, que tus aciertos o errores son parte del crecimiento de ambas partes. Por eso cuando recibiste el saludo amoroso de tu hijo, una sonrisa dulce se dibujó en los labios y otra en el corazón pues perteneces a esa parte de los hombres que han tenido la bendición de ser llamado papá. ¡Espero hayan pasado un Feliz Día todos los papás!

El Rincón de Aléthea:

21 de Junio; vivimos otro Día del Padre

Por Angela Monsalvo

