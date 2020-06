Efemérides del día de la fecha, 25 de junio

DÍA MUNDIAL DEL VITILIGO

Establecido por Ogo Maduewesi, fundador y presidente de Vitiligo Support and Awareness Foundation (VITSAF) de Nigeria, y Yale Valle, director general de Vitiligo Research Foundation de Estados Unidos, en el año 2011, en este día se pretende generar conciencia acerca del vitiligo y los desafíos que enfrentan a diario quienes lo padecen. La fecha elegida corresponde a la muerte del cantante Michael Jackson que padecía la enfermedad y, que tras comunicarlo públicamente, generó que la misma fuera más conocida por la sociedad: "tengo un trastorno de la piel que destruye la pigmentación de la piel" confesó Jackson a Oprah Winfrey en el año 1993.

El vitiligo es una patología degenerativa cutánea que produce un trastorno en la pigmentación de la piel, lo que provoca la aparición de manchas. A pesar de que no se conoce con certeza su origen, si se sabe que es crónica y afecta al 2% de la población mundial.

ARGENTINA CAMPEÓN MUNDIAL (1978)

"Ese partido se vivió con la ansiedad y la locura lógica de un debut, pero fue importantísimo. Me di cuenta de que podíamos ser campeones por la manera en que asimilamos el gol en contra" manifestó César Luis Menotti tras la victoria 2 a 1 frente a Hungría.Compuesta por imponentes jugadores como Ubaldo Fillol, Leopoldo Luque, Daniel Passarella, René Houseman y Mario Alberto Kempes, la "albiceleste" arrasó en los partidos deslumbrando a los espectadores.

Tras vencer a la temible Francia de Michel Platini 2 a 1, con goles de Passarella y Luque, la Selección cayó ante Italia 1 a 0 por obra de Roberto Bettega, figura de la Juventus. El equipo avanzó sin problemas ganandole 2 a 0 a Polonia, empatando sin goles contra Brasil y goleando a Perú 6 a 0 en un partido marcado por la polémica: "nos levantábamos y lo primero que veíamos en el pizarrón era la frase del Profe Pizzarotti: ´Faltan tantos días para ser campeones del mundo.´"La final se disputó contra Holanda en "El Monumental" ante 71.483 espectadores; escurriéndose entre los defensores "naranjas", Kempes abrió el marcador con un pelotazo fulminante, sin embargo, a punto de finalizar el partido Nanninga empató con un gol de cabeza lo que desencadenó el alargue. En el cual "El Matador" y Bertoni liquidaron el partido 3 a 1.

Pero la realidad contrastaba duramente con la alegría y emoción experimentadas. A unos cuantos metros de "El Monumental",la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) funcionaba como un centro clandestino de detención:"mientras se gritan los goles, se apagan los gritos de los torturados y de los asesinados" manifestó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en el documental "La historia paralela".

"THE BEATLES" TOCAN "ALL YOU NEED IS LOVE" EN "OUR WORLD"

Un día como hoy en el año 1967, "The Beatles" tocaban "All you need is love" en el programa televisivo "Our World." Acreditada a Lennon-McCartney, la canción representó a Reino Unido en la primera producción televisiva satelital: "´All you need is love´ es un excelente y maravilloso mensaje para decir" expresó McCartney y, años más tarde, Lennon agregó: "el amor es apreciar a otras personas y permitirles ser ellas mismas." Se estima que aproximadamente 400 millones de televidentes de 30 países vieron el programa.