Muchos de ustedes se preguntarán ¿se puede pescar con un telegrama? La respuesta es que si pensamos en un telegrama de papel tal vez no se puede pescar con esto. Pero si pensamos en la pesca como el arte de pesca a modo de telegrama entonces si podemos pescar. De esta forma consultando a nuestro amigo y colaborador Jorge Alberto Robson nos comenta cómo se puede pescar con un telegrama. La pesca con telegrama se utiliza para grandes peces y consiste en lo siguiente: a un anzuelo regularmente grande se le pasa un líder de acero por el ojal de unos cuarenta a cincuenta centímetros y se cierra encanutándolo con un tubito de aluminio. Posteriormente se pasa por la otra punta del cable de acero otro anzuelo preferentemente de ojo acostado que trabajará suelto a lo largo del líder. Cerramos entonces la punta del líder que queda colocando un esmerillon o quita vueltas y lo cerramos con otro tubito de aluminio. Aquí desde el esmerillon atamos y salimos con un nylon de 50 mm de unos cincuenta centímetros de largo, en donde en el otro extremo ataremos un esmerillón con mosquetón y así queda terminado. ¿Cómo se utiliza el telegrama?: Se realiza un encarne con algún bagrecito, boguita, morena, anguila u cualquier otra carnada viva, colocando el primer anzuelo de abajo cerca de la cabeza de lo que utilicemos como carnada y el segundo anzuelo que queda corriendo en el líder se coloca más hacia el lado de la cola. Este segundo anzuelo al quedar libre en el líder nos permite utilizar carnadas de distintos tamaños. Una vez realizado el encarne, se arma la caña con el reel y se coloca en la punta del nylon solamente la plomada, se realiza el lance de esta al agua y se deja que asiente bien. Una vez que nuestro plomo está firme en el fondo se abre el mosquetón del telegrama se lo coloca en el nailon de nuestra caña cerramos el mosquetón y se lo larga al agua. De esta manera nuestro telegrama irá bajando por el nailon del reel buscando de a poco profundidad con nuestra carnada viva nadando. Al recibir un pique clavamos la pieza con un golpe de caña y comenzamos a recoger el nylon, al llegar el esmerillón con mosquetón a nuestra plomada se trabara con esta y así terminamos de extraer nuestra pieza. Este tipo de arte de pesca es muy efectivo con peces como dorados, surubí y pati entre otros, debido a que poco a poco nuestro telegrama irá bajando por el nailon del reel recorriendo distintas profundidades, no manteniéndose fijo en una sola profundidad hasta llegar al tope de la plomada. En nuestro programa televisivo Nº833 de esta semana les sugiero varias alternativas para la elección y compra de su embarcación de pesca o paseo, este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con programación especial por la cuarentena con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio, el profesor Diego Ceferino Araujo de pescando en AM desde el partido de la costa, Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Así es el telegrama de pesca



Semanario del Pescador:

Pescando con Telegrama

Por Luis María Bruno

