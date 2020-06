Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 25/jun/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 25/jun/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

GANÓ EL MADRID En la continuidad de la 31ª fecha, Real Madrid venció ayer 2-0 como local a Mallorca y, de esa manera, alcanzó nuevamente a Barcelona en lo más alto de la tabla de posiciones con 68 puntos. Además, ayer también jugaron: Alavés 0-1 Osasuna y Real Sociedad 0-1 Celta de Vigo. La programación se completa hoy con Eibar vs Valencia y Betis vs Espanyol. UN DEBUT PRECOZ El argentino Luka Romero, jugador del Mallorca, se convirtió en el futbolista más joven en debutar en La Liga de España: con 15 años y 229 días ingresó ayer a los 37 minutos del segundo tiempo en la derrota ante Real Madrid. El joven nació en Durango, México, cuando su papá Diego (argentino y exmediocampista de Quilmes y Atlético de Rafaela) se encontraba jugando en Alacranes. A los 10 años se sumó a las infantiles del Mallorca de España por intermedio de Horacio Gaggioli, el mismo representante que acercó a Messi a Barcelona. LIVERPOOL SE REGODEA Por la 31ª fecha de la Premier League, Liverpool goleó ayer 4-0 como local a Crystal Palace y hoy, a siete jornadas del final del campeonato, puede coronarse campeón en Inglaterra si Manchester City no le gana a Chelsea (16.15, ESPN). Los otros resultados de ayer fueron: Manchester United 3-0 Sheffield United, Newcastle 1-1 Aston Villa, Norwich City 0-1 Everton y Wolverhampton 1-0 Bournemouth. Hoy, en el cierre de la programación, también juegan Burnley vs Watford y Southampton vs Arsenal. NI INTER NI LAZIO Ayer, en el cierre de la 27ª fecha de la Serie A de Italia, ninguno de los dos perseguidores del líder Juventus pudieron ganar. Inter empató 3-3 frente a Sassuolo, mientras que Atalanta venció 3-2 a Lazio con un gol de José Luis Palomino. En tanto, Roma superó 2-1 a Sampdoria. Así, ahora, Juventus tiene 66 puntos; Lazio se quedó en 62; e Inter suma 58. En cuarto lugar se afirma Atalanta con 54. GUIDO PETTI, A FRANCIA Esta semana se confirmó una nueva salida de Jaguares en medio de la incertidumbre por el presente y el futuro de la franquicia argentina que participa del Super Rugby. Guido Petti (25 años) anunció que seguirá su carrera en Bordeaux Beagles, equipo que lideraba el Top 14 de Francia al momento de su cancelación por la pandemia. El segunda línea es uno de los jugadores que mejor rendimiento ha tenido en los últimos años tanto en Jaguares como en Los Pumas. MARATONES CANCELADOS Los tradicionales maratones de Nueva York (la 50ª edición estaba pautada para el 1º de noviembre) y Berlín (27 de septiembre) fueron cancelados en medio de la pandemia de coronavirus que todavía no permite que se lleven a cabo eventos de tal magnitud y con semejante concurrencia de gente. JOKIC, CONTAGIADO Una de las estrellas de los Denver Nuggets y la NBA, el serbio Nikola Jokic, dio positivo de coronavirus luego de haber compartido actividades con el tenista Novak Djokovic, quien también resultó contagiado en el marco del Adria Tour que organizó con fines benéficos, pero que también produjo casos confirmados en otros tres tenistas profesionales.



