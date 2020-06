La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 26/jun/2020 Covid-19:

"La tasa de contagios en Campana sigue siendo elevada", afirma Soledad Calle







"Pese al pedido del Intendente de excluir a nuestra Ciudad del AMBA, un informe oficial del Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria indica que dicha cifra es de 115,6 cada 100.000 habitantes. Es peligroso decir que en Campana no pasa nada con el Coronavirus" aseguraron desde el Frente de Todos-PJ, y solicitaron mayores controles sanitarios y difusión precisa de la información. Luego de la reunión virtual entre el Gobernador Axel Kicillof e Intendentes bonaerenses, en donde el Intendente Abella solicitó excluir a Campana del AMBA y flexibilizar las medidas de aislamiento social vigentes, desde el bloque de Concejales del Frente de Todos-PJ compartieron su preocupación por dicha postura en virtud de los últimos datos arrojados por el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria (SNVS). "La tasa de contagios en Campana sigue siendo elevada, y cualquier medida que vaya en contra de la necesidad de cuidar la salud de los vecinos, limitar la circulación de las personas y por ende del virus, puede resultar nociva al principal objetivo de impedir contagios múltiples que colapsen el sistema sanitario" aseguró la Presidenta del bloque, Soledad Calle. "El Intendente pide no volver a una cuarentena estricta porque somos distintos al AMBA. En primer término, y como ya dijimos, volver a Fase 1 no garantiza nada" señaló la edil, quien agregó: "Sin embargo, tenemos un comportamiento del virus mucho más parecido al AMBA que a otras secciones electorales, como Zárate o Exaltación de la Cruz, producto de la tasa de contagios cada 100.000 habitantes. Nos preocupa que se manipule y desvirtúe la información, que se busque instalar una realidad que por el momento no es grave, pero tampoco permite relajarnos. Porque es peligroso decir que en Campana no pasa nada con el Coronavirus, cuando hoy en día debe ser nuestra principal preocupación". Soledad Calle, además, expresó que "nadie desea retroceder luego de tanto esfuerzo. Pero hay una realidad que no se puede esconder. Desde el inicio de la pandemia, los controles en los barrios fueron nulos. Sólo se limitó el ingreso al centro de la ciudad, sin interesarse por el nivel de circulación barrial. Y a nivel comercial o laboral, en lugar de acompañar y asistir a los comercios para funcionar bajo protocolos de cuidado, de manera organizada y sin poner en riesgo a clientes y trabajadores, se los amenaza con que la provincia iba a impedir sus actividades, pero por lo bajo se los alienta a funcionar desde la irregularidad mirando para otro lado". El médico y Concejal del Frente de Todos-PJ, Rubén Romano, analizó el informe difundido y aseguró: "Con una tasa de contagio de 115,6 cada 100.000 habitantes, la situación de Campana no es muy distinta a la de ciudades como San Fernando, Tigre o Vicente López. Incluso superamos en promedio a Pilar, José. C. Paz y Malvinas Argentinas, entre otros. El Intendente le dijo al Gobernador que todos los días se hacen testeos en los barrios. Los vecinos saben que esto no es cierto". Respecto a dichos operativos, Romano señaló: "Desde que le propuse al Intendente gestionar el arribo del programa DETECTar a Campana, han puesto más recursos en el marketing de los chequeos municipales que a los propios operativos, los cuales cuentan con muy pocos medios sanitarios. En algunos barrios, se han visitado unas pocas viviendas y nada más. Los propios habitantes del lugar no se enteran cuando suceden, y a muchos sectores no han llegado. Hemos recibido denuncias de trabajadores municipales que aseguran que en la misma traffic que los trasladan a los barrios, llevan luego a casos sospechosos para ser evaluados. Estamos ingresando en la peor etapa de esta pandemia, y sería conveniente incrementar los controles sanitarios y tener una difusión precisa de la información, por encima de otras cuestiones" finalizó.



El gráfico oficial da cuenta de la situación de Campana respecto a la cantidad de contagios y su relación poblacional.



