Evacuación aérea de dos hermanitos que sufrieron graves quemaduras en incendio de vivienda

Por gestiones del intendente Abella, los menores de 10 y 14 años fueron trasladados de manera urgente al Hospital Garraham en helicópteros del SAME y del Ministerio de Salud bonaerense. Habían sufrido graves quemaduras en el incendio de su vivienda, donde además, su madre y un nene de tres años resultaron con lesiones. Por gestiones del intendente Sebastián Abella, por segunda vez en esta semana, se realizó una doble evacuación aérea de dos menores de edad que sufrieron quemaduras graves al incendiarse su vivienda. El jefe comunal y su equipo de la Secretaría de Salud gestionaron de forma urgente los traslados ante el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que dispusieron de helicópteros sanitarios para trasladar a los niños. Ambos hermanos, habían quedado atrapados en el incendio de su ubicado en el barrio Villanueva, estaban internados con asistencia respiratoria en el Hospital Municipal San José y necesitaban ser derivados al Hospital Garraham para recibir una atención de mayor complejidad. En primera instancia, el SAME trasladó a la adolescente, de 14 años, que tiene el 70% del cuerpo quemado y con sus vías respiratorias comprometidas. Minutos más tarde, la unidad sanitaria del Ministerio de Salud bonaerense aterrizó en el predio del Club Axion para derivar al niño de 10 años que posee quemaduras en el 40% de su cuerpo. Producto del incendio, la madre de los menores también quedó internada en terapia intensiva del nosocomio local, y esta tarde se evaluaba su traslado a un centro de mayor complejidad. Mientras tanto, el nene de tres años que quedó involucrado en el hecho solo sufrió quemaduras leves en sus manos El intendente Abella supervisó el operativo en persona y agradeció a las autoridades sanitarias de los Gobiernos de la Provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la pronta respuesta a su pedido de urgencia y su gran compromiso con Campana, como así también a Bomberos Voluntarios y al club Axion. SEGUNDA EVACUACIÓN AÉREA EN LA SEMANA Atento a todo lo que sucede y las distintas necesidades que tienen los vecinos, esta es la segunda vez en la semana que el jefe comunal realiza intensas gestiones para realizar las derivaciones de niños con graves problemas de salud a centros de mayor complejidad. El primero de estos, ocurrió este lunes cuando el helicóptero del SAME trasladó de urgencia a un menor de 3 años con traumatismo de cráneo a la Casa Cuna. El menor había sufrido un traumatismo craneal que le provocó un hematoma extradural, y luego de ser estabilizado por el equipo médico del hospital San José, se lo evacuó de urgencia en medio de un operativo llevado adelante por el SAME.

El intendente gestionó la llegada de ambos helicópteros para el urgente traslado.





El primer traslado del SAME fue la adolescente, de 14 años, que tiene el 70% del cuerpo quemado y con sus vías respiratorias comprometidas. Minutos más tarde, al niño de 10 años con quemaduras en el 40% de su cuerpo. #Dato tras el incendio de las 6 de la mañana en el barrio Villanueva, fueron trasladados dos menores al Hospital Garraham, a las 15:30 hs, en el primer helicóptero la menor de 14 años con 70% de quemaduras y en el segundo helicóptero el menor de 10 años con 40% de quemaduras. pic.twitter.com/Mtc9cuLXjy — Daniel Trila (@dantrila) June 26, 2020

Evacuación aérea de dos hermanitos que sufrieron graves quemaduras en incendio de vivienda

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar