C Cuatro detenidos en el barrio Dignidad







Tras un operativo de saturación, hubo tres allanamientos positivos ayer por la madrugada en los cuales se secuestraron armas y drogas. Había un cuarto sospechoso que se encontraba prófugo, pero fue detenido al caer la tarde. Fruto de un verdadero trabajo en equipo entre la DDI, Drogas Ilícitas Campana, y la Policía Departamental Campana, ayer por la madrugada se logró concretar un operativo de saturación en el barrio Dignidad que arrojó como saldo tres detenidos, además de armas y drogas secuestradas. Fuentes seguras señalaron que los planetas se alinearon merced a la intervención del Dr. Matías Ferreirós, titular de la UFI 2, quien se ocupó de acordar con los titulares locales de la DDI, Leonardo Cruz; y de Drogas Ilícitas, Rodrigo Rodríguez; de realizar los allanamientos previstos la misma noche, además de poner en sobre aviso a los 2 jueces de garantías intervinientes, de manera tal que las autorizaciones estuviesen a tiempo para poder concretarlos en conjunto. De hecho, se autorizaron 4 allanamientos y otros 2 fueron denegados por falta de indicios o pruebas a criterio del juez. "El fiscal estuvo bien porque juntó dos líneas de investigación diferentes pero que ambas tenían lugar en el barrio Dignidad y las cerró con una sola saturación. La DDI estaba con la investigación de los hechos que terminaron con los dos heridos de bala el fin de semana pasado. Y Drogas, tenía pendiente entrarle a un "dealer" luego de una investigación que terminó de cerrar a partir de una denuncia anónima realizada a través del Buzón Vida", confiaron a La Auténtica Defensa. Del histórico mega operativo también participaron como apoyo personal del Grupo GAD y efectivos de la División Delitos Ecológicos de San Isidro. Esta última intervención fue a cuento de las condiciones especiales que tienen lugar en medio de la pandemia del COVID 19: el protocolo indica que durante un allanamiento, efectivos adecuadamente protegidos con trajes especiales tienen que pulverizar líquido sanitizante en todo el lugar antes de que comience efectivamente la requisa. Los allanamientos positivos se concretaron en una vivienda de la calle Jujuy al 300, otra en Interno 1 y Pedro Omar, y una vivienda en la calle Córdoba al 400. En el primer domicilio se secuestró un arma de fuego tipo pistolón marca Rexio Super con dos municiones calibre 14, cinco municiones calibre 22 y una munición calibre 45, además de varias armas blancas tipo "tumberas". Allí se detuvo a sujeto de 41 años y a otro de 33, quienes serían los autores de los disparos que hirieron el domingo a dos jóvenes, uno de los cuáles se lo sindica como un "conocido delincuente juvenil" y permanece hospitalizado en estado grave. Ambos sospechosos quedaron detenidos por el delito de homicidio en grado de tentativa y abuso de armas. En ese sentido, vale aclarar que las imágenes del sistema de monitoreo de la Municipalidad de Campana (CIMoPU) fueron clave para identificar a los autores de los disparos. El tercer allanamiento fue a raíz de una investigación iniciada por una denuncia recibida a través del "Buzón Vida" presentada en la justicia por el intendente Sebastián Abella. En una vivienda de dos plantas situada en la calle Córdoba se detuvo a un presunto vendedor de drogas, de 26 años, a quien se le secuestró una bolsa de nylon con 11 envoltorios con marihuana, 12 envoltorios de nylon con cocaína, una bolsa de nylon con un trozo compacto de marihuana y otro envoltorio con picadura de marihuana. APARECIÓ EL CUARTO Según se supo después, del operativo de ayer había quedado pendiente la aprehensión de un cuarto sospechoso quien no se encontraba en el barrio al momento de los allanamientos realizados durante la madrugada. Sin embargo, al caer la tarde, los visualizadores del CIMoPU dieron aviso a la Mesa de Enlace sobre un individuo armado que se movilizaba en moto por las calles del barrio. De hecho, testigos del lugar señalaron que se escucharon detonaciones de arma de fuego alrededor de las 18 de ayer. Justamente, el Comisario Alberto Utrera, junto con otros efectivos de la Comisaria Campana quienes se encontraban patrullando en las inmediaciones, detuvieron al sospechoso sobre una motocicleta en la intersección de Alfieri y Jujuy. Luego de la voz de alto, Utrera y e integrantes del Grupo de Calle de la comisaría logran reducirlo inmediatamente y encuentran que en la cintura portaba una pistola Bersa Minitander 9mm con su cargador completo conteniendo 13 cartuchos punta hueca del mismo calibre y dos cartuchos más en su bolsillo del pantalón delantero izquierdo. También se le encontró un cuchillo tipo balloneta, el cual tenía en su costado lado izquierdo. Lo singular del caso, es que el aprehendido se trata de la misma persona que había evadido a la Ley por la madrugada, cerrando la exitosa jornada con la aprehensión protagonizada por Utrera, quien semanas atrás sufrió un revés al herir de bala a un sospechoso en fuga en el barrio Lubo, circunstancias que ameritaron la apertura de un expediente en la UFI 1 a cargo de la Dra. Mabel Amoretti. En este sentido el Jefe de la Departamental Campana, Juan Gómez, comentó: "Ya estábamos muy contentos con el operativo de la madrugada, por cómo todos aportaron lo suyo y trabajamos en comunión. La jornada no podía terminar mejor: la Comisaría Campana logró aprehender al cuarto sospechoso que había quedado pendiente y a manos de Beto, quien nunca bajó los brazos. Hoy demostró que su compromiso con la fuerza y la comunidad sigue intacto".

Uno de los detenidos es ingresando a la DDI ayer por la mañana.





El cuarto sospechoso ingresando a la Comisaría Campana ayer al caer la tarde, luego de ser aprehendido por el comisario Utrera y su equipo de calle.





Las drogas y teléfonos secuestrados en el domicilio de la calle Córdoba.





El tercer allanamiento fue a raíz de una investigación iniciada por una denuncia recibida a través del “Buzón Vida" y presentada en la justicia por el intendente Abella.





El pistolón secuestrado por la madrugada sería compatible con las heridas que sufrió un joven en su abdomen este domingo por la madrugada.





El cuarto sospechoso fue detenido por la tarde, luego de que lo detectaran las cámaras del CIMoPU.





Personal de Drogas Ilícitas durante el allanamiento de la calle Córdoba.



