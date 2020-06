Hoy viernes el tiempo frío seguirá reinando: 3 y 13 grados son los extremos previstos de la temperatura. El cielo tendrá nubosidad variable y el viento soplará débil del sector Oeste. La situación meteorológica muestra la presencia de una masa de aire frío, de origen polar, cubriendo a la franja central del país. Mantendrá al ambiente con condiciones de tiempo invernal y por lo tanto, con temperaturas bajas, que en sus extremos serán bastante parecidas a las que se dieron ayer jueves. Hoy el viento será mucho más flojo y por momentos estará calmo. Será una brisa seca que prevalecerá del sector Oeste. El cielo lucirá con una mezcla de sol y de nubes, con más nubosidad en la segunda parte del día que en la primera. Mañana sábado se mantendrá el tiempo frío, con la temperatura oscilando entre 3 o 4 grados de mínima y 13 grados de máxima. Casi no habrá viento y la nubosidad seguirá surcando el cielo con un comportamiento variable. El domingo las nubes y el tiempo frío serán el común denominador. Ahora habrá más viento (soplará del Este), de modo que la sensación de invierno instalado se intensificará: 11 o 12 grados será la máxima ese día. El lunes, la nubosidad será más espesa y tornará inestable al tiempo. Inicialmente no lloverá, pero las nubes que se verán tendrán un aspecto amenazante. El frío seguirá vigente, aunque aumentará la mínima (rondará los 7 grados). El viento del Este se hará sentir, soplando con ráfagas de 35 km/h. El martes, un nuevo pulso de aire frío invadirá la ciudad y lo hará con mal tiempo: lluvias, viento y baja sensación térmica. La probabilidad de lluvias es más alta en la primera parte del día, mientras que en la segunda el cielo estará nublado y el ambiente gélido. No se vislumbra aún el fin de la Ola de Frío: se extenderá por lo menos hasta el domingo 5 de julio. Pronósticos Hoy, viernes 26: la nubosidad será variable. Hará frío, con 3 grados de mínima y 13 grados de máxima. El viento soplará débil del sector Oeste. Mañana, sábado 27: el cielo seguirá con nubosidad variable. La temperatura se mantendrá estable: 4 y 13 grados son los extremos previstos. El viento soplará débil de direcciones variables. Domingo 28: el cielo estará parcialmente nublado, dentro de un ambiente frío y algo ventoso. El viento soplará débil a moderado del sector Este. La temperatura variará entre 4 grados de mínima y 12 grados de máxima.



El Tiempo en Campana:

Tiempo frío

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

