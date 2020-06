La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 26/jun/2020 Coronavirus: ayer se confirmó el alta de 25 vecinos de nuestra ciudad







Lo informó el Municipio. De esta manera, el total de recuperados ascendió a 78 y superó el número de casos activos. En tanto, el parte provincial señalaba anoche cinco nuevos contagios en Campana. La Secretaría de Salud del Municipio confirmó que otros 25 vecinos de nuestra ciudad que se contagiaron de coronavirus en esta pandemia recibieron ayer el alta médica. De esta manera, el total de pacientes locales que superó la enfermedad pasó de 53 a 78 y, ahora, Campana tiene más casos recuperados que activos. "Estos favorables indicadores de recuperados se deben al proceso normal de la recuperación de las personas que contrajeron el virus que, en muchos casos no corren riesgo y concluyen la enfermedad sin mayores complicaciones", remarcaron desde el Municipio. "Mientras que, el segundo factor está relacionado a los últimos cambios que realizó el Ministerio de Salud de la Nación en los criterios para dar el alta definitiva de pacientes diagnosticados con Covid-19, conforme con las actualizaciones de la evidencia disponible y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud", aclararon. Estas nuevas recomendaciones consideran protocolos distintos según el paciente haya estado en tratamiento domiciliario o con internación hospitalaria, permitiendo reducir los tiempos de internación o aislamiento de los enfermos de quince días a diez. Con esta modificación se elimina el hisopado de alta que se realizaba en el antiguo protocolo, una vez que se cumplían los quince días de aislamiento. En cuanto a los casos positivos registrados en el distrito, el reporte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires presentaba anoche a Campana con un total de 131 contagios desde que inició la pandemia, cinco más respecto al último informe del miércoles. Así, el panorama actual de la ciudad sería de 47 casos activos, bajo seguimiento médico; 78 recuperados; y 6 fallecidos TASA CADA 100 MIL Un reporte difundido ayer a la mañana por la Región Sanitaria V ubicaba a Campana con una tasa de 118,43 casos cada 100 mil habitantes. En ese índice, nuestra ciudad se encontraba por debajo de la media provincial (131,3) y de la región (136,9), pero por encima de municipios vecinos como Exaltación de La Cruz (46,3), Zárate (85,9) y Pilar (104,2). Así, entre los distritos limítrofes, solo Escobar (157,6) se posiciona por encima de nuestra ciudad. Mientras que los municipios de la Región Sanitaria V que encabezan este listado son San Isidro (173,2) y General San Martín (240,6). DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate confirmó anoche nueve nuevos contagios de coronavirus: cinco hombres (de 19, 46, 49, 50 y 51 años) y cuatro mujeres (de 22, 35, 38 y 52 años). De esta manera, acumula 115 casos positivos desde que inició la pandemia: 67 de ellos están activos (15 son de Lima); 46 se han recuperado y 2 han fallecidos. Por su parte, Pilar se transformó en el segundo distrito vecino en superar los 400 casos totales desde que inició la pandemia: ayer sumó 22 nuevos contagios y acumula 418. La buena noticia, al igual que en nuestra ciudad, fue la actualización de recuperados: se informaron 63 nuevas altas. De esta manera, el panorama de Pilar marca 251 casos activos;158 recuperados; y 9 fallecidos. Escobar ya había superado días atrás los 400 casos totales. Ayer informó 22 nuevos contagios y, a su vez, 11 nuevos pacientes recuperados. De esta manera, su escenario actual es de 433 casos acumulados desde que inició la pandemia: 261 están activos, 153 se han recuperado y 19 han fallecido. Finalmente, Exaltación de La Cruz confirmó ayer un nuevo caso positivo. Según explicó el municipio a través de sus redes sociales, se trata de una vecina de Parada Robles "que se habría contagiado en un mercado de verduras en Pilar". Además, Exaltación informó una nueva alta médica y así, actualmente, tiene 7 casos activos, 8 recuperados y 3 fallecidos.

SE MANTIENE BAJA LA OCUPACIÓN DE CAMAS DE TERAPIA INTENSIVA EN CAMPANA Así lo sostuvo la secretaria de Salud del Municipio, Cecilia Acciardi. No obstante, aclaró que no todos los pacientes allí internados requieren respirador. La Secretaria de Salud del Municipio, Cecilia Acciardi, aseguró que se mantiene baja la ocupación de camas de terapia intensiva destinadas al COVID-19 y que muy pocos pacientes requieren respirador. No obstante, instó a la población a no relajarse y seguir respetando las medidas y protocolos sanitarios. "Hoy el Municipio cuenta con una buena capacidad de respuesta en cuanto a la disponibilidad de camas y de respiradores porque quienes más se están contagiando son los jóvenes y no así los adultos mayores que son los que generalmente sufren complicaciones. Eso nos está favoreciendo", explicó Acciardi el miércoles. Además, la funcionaria reveló que en la actualidad el hospital municipal mantiene un mayor nivel de ocupación de la terapia intensiva reservada para otras enfermedades críticas como infartos u otras patologías prevalentes. La Secretaria de Salud también hizo mención a la curva de contagio en la ciudad asegurando que se mantiene bastante estable pese a los casos positivos que se informan diariamente. "La curva no aumentó mucho lo que significa que hay un compromiso de la comunidad cuidándose. Estamos viendo el resultado de tanto esfuerzo más allá que en estos momentos hay más gente en la calle. Ese movimiento no lo vemos tan reflejado en cuanto a un aumento importante de la curva", indicó. Luego, Acciardi reiteró que el Municipio "está preparado para dar respuesta" a esta epidemia y que se va a seguir trabajando en materia de prevención "puerta por puerta en todos los barrios para llevar a los vecinos información de calidad en cuanto a cómo usar el tapaboca y cómo higienizarse las manos, que es la medida más eficiente para que el virus no entre en las vías aéreas". Finalmente, la funcionaria volvió a pedirle a la población que ante cualquier síntoma, por más mínimo que sea, concurrir al médico para un diagnóstico precoz. "Es importante hacer la consulta médica a tiempo para evitar la diseminación del virus. Tenemos la capacidad de testear a todo aquel que corresponda, que tenga un síntoma, y así cuidarnos entre todos", concluyó.

