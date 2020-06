NOTICIA RELACIONADA: Coronavirus: ayer se confirmó el alta de 25 vecinos de nuestra ciudad Así lo sostuvo la secretaria de Salud del Municipio, Cecilia Acciardi. No obstante, aclaró que no todos los pacientes allí internados requieren respirador. La Secretaria de Salud del Municipio, Cecilia Acciardi, aseguró que se mantiene baja la ocupación de camas de terapia intensiva destinadas al COVID-19 y que muy pocos pacientes requieren respirador. No obstante, instó a la población a no relajarse y seguir respetando las medidas y protocolos sanitarios. "Hoy el Municipio cuenta con una buena capacidad de respuesta en cuanto a la disponibilidad de camas y de respiradores porque quienes más se están contagiando son los jóvenes y no así los adultos mayores que son los que generalmente sufren complicaciones. Eso nos está favoreciendo", explicó Acciardi el miércoles. Además, la funcionaria reveló que en la actualidad el hospital municipal mantiene un mayor nivel de ocupación de la terapia intensiva reservada para otras enfermedades críticas como infartos u otras patologías prevalentes. La Secretaria de Salud también hizo mención a la curva de contagio en la ciudad asegurando que se mantiene bastante estable pese a los casos positivos que se informan diariamente. "La curva no aumentó mucho lo que significa que hay un compromiso de la comunidad cuidándose. Estamos viendo el resultado de tanto esfuerzo más allá que en estos momentos hay más gente en la calle. Ese movimiento no lo vemos tan reflejado en cuanto a un aumento importante de la curva", indicó. Luego, Acciardi reiteró que el Municipio "está preparado para dar respuesta" a esta epidemia y que se va a seguir trabajando en materia de prevención "puerta por puerta en todos los barrios para llevar a los vecinos información de calidad en cuanto a cómo usar el tapaboca y cómo higienizarse las manos, que es la medida más eficiente para que el virus no entre en las vías aéreas". Finalmente, la funcionaria volvió a pedirle a la población que ante cualquier síntoma, por más mínimo que sea, concurrir al médico para un diagnóstico precoz. "Es importante hacer la consulta médica a tiempo para evitar la diseminación del virus. Tenemos la capacidad de testear a todo aquel que corresponda, que tenga un síntoma, y así cuidarnos entre todos", concluyó.

Se mantiene baja la ocupación de camas de terapia intensiva en Campana

