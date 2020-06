P U B L I C



TELETRABAJO: MEDIA SANCIÓN La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley para dotar de un marco regulatorio al teletrabajo, modalidad laboral que se masificó en los últimos meses producto del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Con 214 votos positivos, uno negativo y 29 abstenciones, la iniciativa que modifica que modifica la ley de Contratos del Trabajo fue avalada después de cuatro horas de debate y fue girada al Senado. Entre otros aspectos, la normativa propuesta señala que la prestación laboral a distancia es voluntaria, no puede ser impuesta por el empleador y por lo tanto reversible, al tiempo que consagra el "derecho a la desconexión" del empleado remoto. EN SUPERAVIT La balanza comercial tuvo en mayo un saldo favorable de US$ 1.893 millones, un 35,3% más que en el mismo mes de 2019, producto de exportaciones por US$ 5.061 millones e importaciones por US$ 3.168 millones, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En un contexto de continua retracción del intercambio comercial, con caídas ininterrumpidas de exportaciones e importaciones desde mediados de 2018, la novedad del mes pasado vino de la mano de un aumento de las ventas a China, el primer país que levantó las restricciones dispuestas por la pandemia del coronavirus. Al respecto, se destacó que pese a una caída global de las exportaciones del 16,3%, las destinadas a China tuvieron un aumento del 25,1%. ATAQUE A SILOBOLSAS Un total de 39 entidades representativas de la cadena agroindustrial reclamó al Gobierno nacional y a los provinciales una "respuesta rápida" ante los actos de destrucción de granos en silobolsas "y los ataques a la propiedad privada" que "han aumentado en los últimos meses, tanto en frecuencia como en peligrosidad". "No sabemos sin se trata de una sucesión de hechos vandálicos, solamente delictivos, o si detrás de esto hay una connotación política, no tenemos elementos para hacer esa acusación. Tratemos de pensar bien", planteó a José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, una de las entidades que formularon el reclamo. Adelantó que se le pedirá una audiencia a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y que el tema ya venía siendo considerado por los representantes del sector con el titular de Agricultura, Luis Basterra. MEJORA El periodista Samuel "Chiche" Gelblung fue internado el miércoles a la mañana en la clínica Los Arcos, de Palermo por un cuadro de sepsis y neumonía. En un principio se dijo que había sufrido un ACV, pero rápidamente desde su entorno salieron a negar esas versiones. También se descartó que el conductor tuviera coronavirus, pero más allá de eso su estado es crítico. Este jueves al mediodía, se difundió el nuevo parte médico sobre su estado de salud. "Reaccionó bien a la medicación que fue administrada durante la noche. El paciente tiene una infección en la pierna y está tratado con antibióticos. Tanto el electrocardiograma y las resonancias dieron de forma positiva. Estable dentro del delicado cuadro", publicaron sus compañeros de Crónica TV. 55.000 MUERTOS El Ministerio de Salud de Brasil informó el jueves 39.483 nuevos casos de nuevos coronavirus, lo que eleva el total nacional al menos a 1.228.114, y reportó 1.141 muertes por virus nuevos, lo que suma 54.971 fallecidos desde que comenzó la pandemia de coronavirus. Con esta actualización, ayer fue el tercer día consecutivo que el país divulga un número de muertes superior a 1.100 ( fueron 1.374 el martes y ayer 1.185). El coordinador ejecutivo del Centro de Contingencia Covid-19 de San Pablo, João Gabbardo, dijo en una conferencia de prensa que el Estado está preocupado por una nueva ola de infecciones por coronavirus: "Un rebrote siempre es preocupante".



Breves: Noticias de Actualidad

26 de Junio de 2020

