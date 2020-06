Efemérides del día de la fecha, 26 de junio

DÍA DE LA CARTOGRAFÍA Instituido mediante el Decreto Nº4229 en el año 1958, en este día se conmemora la creación del Departamento de Topografía, por decreto de Bernardino Rivadavia, en el año 1826; a la vez, se homenajea y reconoce a los profesionales y técnicos que a través de la actividad cartográfica contribuyeron con el desarrollo del país. El Departamento de Topografía centralizó toda la cartografía oficial guardada desde la época colonial y estableció los principios básicos de Agrimensura; además el mapa topográfico de la Provincia fue la base para llevar a cabo las leyes de distribución de la tierra pública. La cartografía es la ciencia que se dedica al estudio, trazado y análisis de mapas y cartas geográficas. Esta ciencia permite conocer el territorio y, entre otras cosas, saber en qué zonas hay recursos naturales y donde construir viviendas de forma segura. Para celebrar esta jornada el Servicio de Hidrografía Naval, el Centro Argentino de Cartografía y el Instituto Geográfico Nacional realizan una reunión virtual, en sus canales de Youtube, exponiendo sobre la producción y difusión de la información cartográfica. RIVER GANA SU SEGUNDA COPA LIBERTADORES Habían pasado 10 años desde la primera vez que el "millonario" levantó la Copa Libertadores cuando el equipo repitió la hazaña. Después de rozar la anhelada Copa en los años 1966 y 1976, River le ganó con jerarquía a América de Cali1 a 0 con un golazo de Juan Gilberto Funes en "El Monumental": "haber ganado la Copa Libertadores de América fue mi mayor alegría, no se puede comparar con nada. Ese partido final con el América de Cali no fue una gran revancha histórica, fue justicia" manifestó "Beto" Alonso refiriéndose a la derrota ante Cruzeiro en el año 1976. El año 1986 fue glorioso para "La Banda" no sólo por consagrarse campeón de la Copa Libertadores y el Campeonato de Primera División sino también por haber ganado la Copa Intercontinental. Bajo la dirección de Ramón Díaz y con un plantel excepcional compuesto por Germán Burgos, Guillermo Rivarola, Matías Almeyda, Ariel Ortega, Hernán Crespo y Enzo Francescoli, River fue infranqueable en la Copa Libertadores 1996. En octavos de final se enfrentó con Sporting Cristal, club que rompió su invicto al vencerlo 2 a 1, sin embargo, en la vuelta el equipo de Núñez lo aplastó 5 a 2 con goles de Crespo, Francescoli, Ortega y Cedrés. El siguiente rival fue San Lorenzo que perdió por una mínima diferencia de un gol en la ida, por obra de Ariel Ortega, y en la vuelta el empate 1 a 1 no le alcanzó para avanzar. Después de vencer a la Universidad de Chile, el "millonario" se enfrentó contra América de Cali; la derrota 1 a 0 en la ida parecía indicar que esta era la revancha de los colombianos, no obstante, en la vuelta Crespo selló el triunfo de River con dos goles. SE LANZA "LIVING THINGS" Un día como hoy en el año 2012, "Linkin Park" lanzaba su quinto álbum: "Living things." Producido por Rick Rubin y el co-vocalista de la banda Mike Shinoda, el disco combina lo mejor de los álbumes previos, "Hybrid Theory" (2000), "Meteora" (2003), "Minutes to midnight" (2007) y "A thousand suns" (2010), con música folk inspirada en Bob Dylan: "aprendimos demasiado de nuestros álbumes así que tomamos todo lo aprendido y lo mezclamos en uno" dijo Shinoda. Asimismo, el vocalista Chester Bennington agregó: "nuestras canciones se pueden sentir en tantos niveles diferentes." Entre los singles del mismo se encuentran "Burn it down", "Castle of glass", "Lost in the Echo", "Victimized" y "Powerless".

Efemérides del día de la fecha, 26 de junio

