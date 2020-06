Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del viernes, 26/jun/2020. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del viernes, 26/jun/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Terremoto en México: Campanenses aseguran que se sintió ”fuerte” en el DF Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Terremoto en México: Campanenses aseguran que se sintió "fuerte" en el DF







Tuvo su epicentro en la región de Oaxaca y una magnitud de 7.5 grados en la escala de Ritcher. Hasta el momento hay diez fallecidos. México volvió a temblar: el martes un sismo de 7.5 grados en la escala de Ritcher sacudió la región sudeste del país y se sintió "fuerte" en el Distrito Federal, según el testimonio de campanenses a los que accedió La Auténtica Defensa. El terremoto tuvo su epicentro en la región de Oaxaca y las autoridades por ahora sitúan en una decena la cifra de fallecidos. "Se sintió fuerte, pero por suerte no hubo daños, dicen que porque el movimiento fue oscilatorio y no vibratorio", comentó Lucía Solís, una vecina de la ciudad radicada hace dos años en la capital mexicana. Hay dos tipos de movimientos telúricos. El oscilatorio es horizontal, con la tierra moviéndose de un lado para el otro. En cambio, durante el vibratorio o trepidatorio lo hace de arriba hacia abajo. Sismos de este tipo son mucho más destructivos. Lucía contó que salió de su casa tras escuchar el alerta sísmica (un sistema de altoparlantes que hay en las esquinas de la ciudad). Una vez afuera, se encontró "a todo el vecindario en la calle" y alejado de los edificios por precaución. "Entonces salimos y pensamos que era una falta alarma porque no temblaba. Hasta que un momento sí empezó a temblar. Debe haber durado unos 30 segundos como mucho. No fue mucho tiempo. Pero si se movió el piso mucho", detalló Lucía. Carla Guasconi es una de las argentinas que está esperando retornar del exterior cuando se restablezcan vuelos hacia el país. Hoy está en el DF junto a su pareja Rodrigo Scola. En diálogo con este medio, aseguró que el sismo del martes "estuvo fuerte". "Estábamos en la casa, mi compañero estaba en el baño y medio (que el temblor) lo tumbó, se fue contra la pared. Yo estaba acostada y me levanté, la perra empezó a ladrar, sentí como se movía el piso, casi me caigo", relató. Ya en la vereda, Carla terminó de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo al ver imágenes de "una señora llorando, una chica a la que le dio un ataque de nervios y una convulsión. Era gente que había vivido el terremoto anterior y quedó muy movilizada por eso". El terremoto de Puebla de 2017 tuvo una magnitud de 7.1 y dejó como saldo más de 370 víctimas fatales, junto a una gran destrucción de infraestructura. Una tercera vecina radicada en Jalisco dijo que el norte de México no se enteró del temblor. "Ni lo sentimos por aquí", escribió en su cuenta de Facebook. Hasta el miércoles, el Servicio Sismológico Nacional de México había registrado ya más de 1,500 réplicas. La de mayor magnitud hasta el momento fue de 5.5 grados. OTRO EN JAPÓN Un terremoto de 6,2 grados en la escala abierta de Ritcher sacudió el miércoles el este de Japón sin que las autoridades activaran la alerta de tsunami ni hayan informado de daños significativos. El sismo se registró a las 04.47 hora local de jueves (19.47 GMT del miércoles) a unos 30 kilómetros de profundidad frente a las costas de Chiba, al noreste de Tokio, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). En varias localidades de la prefectura de Chiba el terremoto alcanzó el nivel 5 bajo en la escala japonesa, con un máximo de 7 y centrada en medir la agitación en la superficie y las zonas afectadas, más que en la intensidad del temblor. El seísmo también se dejó notar con intensidad en la capital y sus alrededores. Por el momento no se ha informado de daños materiales significativos ni víctimas.



