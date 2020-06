Tras pasar una parte de la cuarentena en Argentina, el delantero campanense ya está de regreso en el país trasandino y despejó dudas respecto a su futuro. "Acá se está trabajando para volver a entrenar lo más rápido posible", contó. El campanense Nicolás Blandi (30 años), delantero de Colo Colo, regresó a Chile desde nuestro país tras pasar un tiempo la cuarentena con su familia, después de haber sobrellevado la primera parte del aislamiento junto a su compañero y amigo Pablo Mouche. Y ante algunas dudas que se habían despertado del otro lado de la cordillera, no dudó en manifestar que, por ahora, no está en sus planes volver al fútbol argentino, dado que está esperando el retorno de la competencia en Chile. "Hoy no está en mi cabeza volver a Argentina. Hace dos semanas volví a Chile. La situación es similar a lo que sucede en Argentina. Acá se está trabajando para volver a entrenar lo más rápido posible", reconoció en diálogo con TyC Sports. Respecto al retorno a los entrenamientos, resaltó que será "siempre cumpliendo los protocolos" sanitarios recomendados. "Lo que nos dicen a nosotros es que hay muchísimo menos riesgo de contagiarnos si tomamos todas las medidas que por ejemplo yendo a un supermercado o a un almacén donde te cruzas un montón de gente y tienes contacto mucho más directo. En base a todo esto se viene trabajando para que los jugadores mínimamente volvamos a entrenar, sin poner en riesgo nuestra salud ni la del resto de las personas", detalló el nacido en nuestra ciudad. Finalmente, Nico aclaró cómo es la situación en Chile: "Hay equipos que están en zonas donde no hay casos de coronavirus y no tienen demasiado riesgo y están entrenando. Hay que tener sentido común y coherencia". En el vecino país se han registrado más de 250 mil contagios y más de 4.000 muertes por coronavirus. "Todo el mundo la está pasando mal, pero si alguien puede retomar su vida, ocupar su cabeza en el trabajo, hace bien. El que está en una ciudad más complicada y quejarte me parece un poco egoísta", señaló el ex delantero de Boca Juniors, Argentinos Juniors y San Lorenzo.

EL DELANTERO CAMPANENSE SE INCORPORÓ ESTE AÑO A COLO COLO DE CHILE.



Campanenses de Primera:

Nico Blandi retornó a Chile y afirmó que, por ahora, no está en sus planes volver al fútbol argentino

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar