Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 26/jun/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 26/jun/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

26 de Junio de 2020 Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Deportivas

26 de Junio de 2020







LIVERPOOL CAMPEÓN Después de 30 años, Liverpool volvió a coronarse campeón del fútbol de Inglaterra y conquistó por primera vez en su historia la Premier League (el campeonato se denomina así desde 1992). Lo consiguió ayer sin jugar, gracias a la derrota 2-1 del Manchester City frente a Chelsea en el cierre de la 31ª fecha. De esa manera, a pesar que todavía restan siete jornadas, Liverpool (86 puntos) se hizo inalcanzable para el equipo que dirige Pep Guardiola (63 puntos). Ayer, además, Arsenal venció 2-0 como visitante a Southampton, mientras que Burnley superó 1-0 a Watford. En las posiciones, después de Liverpool y Manchester City se ubican Leicester City (55), Chelsea (54), Manchester United (49) y Wolverhampton (49). ESPAÑA: INICIA LA 32 Hoy comenzará la 32ª fecha de La Liga de España con el duelo que sostendrán Sevilla (4º con 53 puntos) y Valladolid (15º con 34) desde las 17.00 horas (transmite DirecTV). En tanto, ayer se cerró la 31ª jornada con victorias de Eibar (1-0 sobre Valencia) y Betis (1-0 ante Espanyol). Los líderes del campeonato son Barcelona y Real Madrid, con 68 unidades. JUEGA JUVENTUS En el arranque de la 28ª fecha de la Serie A de Italia, Juventus recibirá hoy a Lecce (16.45, ESPN) con la posibilidad de extender todavía más su diferencia en la cima del campeonato. El elenco de Turín tiene 66 puntos y le lleva cuatro de ventaja a Lazio (62) y ocho a Inter de Milan (58). MUNDIAL SUB 20 FEMENINO La AFA envió una carta a la FIFA para realizar el próximo Mundial Sub 20 femenino, que iba a realizarse en Panamá y Costa Rica este año y se pasó para enero de 2021 a causa del coronavirus. Argentina fue sede del Sudamericano Sub 20, pero quedó afuera del cuadrangular final que otorgaba dos pasajes a la Copa del Mundo. En tanto, ayer, la FIFA anunció que el próximo Mundial de fútbol femenino a disputarse en 2023 se realizará en Australia y Nueva Zelanda y tendrá 32 equipos en lugar de 24 como hubo en Francia 2019 RENOVÓ JULIÁN ÁLVAREZ River llegó a un acuerdo con Julián Álvarez por la renovación de su contrato, que vencía en junio de 2021. El nuevo acuerdo es hasta diciembre de 2022 y eleva la cláusula de rescisión, que estaba en 15 millones de dólares y pasó a 20 millones de euros (ascenderá a 25 si se va a menos de 10 días del cierre de un libro de pases). La entidad de Núñez posee el 85 por ciento del pase del jugador, dado que el 15 restante le pertenece a Atalaya de Córdoba. UNA ALTERNATIVA PROVINCIAL El Presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol, Miguel Cuevas, señaló que están analizando la posibilidad de organizar un torneo local, aprovechando que el coronavirus no ha golpeado fuertemente a la provincia: en Santiago del Estero se han reportado solamente 22 casos positivos desde el inicio de la pandemia. "Los clubes están viviendo situaciones difíciles, con ingresos caídos a cero", explicó. LA NBA SUMA POSITIVOS Camino a la definición de la temporada 2019/20, en la NBA se han detectado al menos ocho casos positivos entre jugadores que participarían del evento de finalización del campeonato que está pautado a desarrollarse en instalaciones de Disney en Orlando. Estos contagios y el avance de la pandemia en el estado de Florida sembraron un manto de duda sobre la reanudación de la actividad de la liga, planificada para el 30 de julio.



Breves: Deportivas

26 de Junio de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar