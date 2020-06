Superar el coronavirus a los 82 años

P U B L I C



Ayer le dieron el alta del Hospital San José a Don Felipe Vito Magua, del barrio Otamendi. Fue diagnosticado con COVID 19 a principios de junio. Su hijo solo tiene palabras de agradecimiento para médicos, enfermeras y todo el personal sanitario. Padre de 7 hijos, Felipe Vito Magua vive con su señora, Guillermina, en el barrio Otamendi, sobre la calle Forlani al 200. Sus hijos lo llevaron al Hospital San José con un cuadro de neumonía, agravado por una insuficiencia respiratoria previa y su edad avanzada. Ingresó al hospital el pasado 2 de junio, donde quedó internado y luego del hisopado de rigor, dio COVID 19 positivo. A partir de aquel día su familia no pudo verlo más hasta ayer por la tarde, cuando le dieron el alta y volvió a su casa. Además de su estado delicado, Don Vito pasó el Día del Padre y cumplió 82 años mientras estuvo internado. "No tenemos palabras -señaló Víctor, uno de sus hijos- para describir la alegría que tenemos y el agradecimiento para con todo el personal de Hospital San José… en particular en la persona de la Dra. Mónica Gutiérrez quien todos los días, incluyendo los fines de semana, estuvo en contacto telefónico con nosotros y nos iba contando la evolución de mi papá. Su compromiso es tal, que se fue del Hospital y Mónica sigue a nuestro servicio: me acaba de pasar por teléfono una receta para que podamos comprarle los remedios que necesita". En su relato, Víctor también mencionó al equipo de Terapia Intensiva, integrado por los doctores Romina Bustos, Marcelo Espósito, Adriana Seara, Leandro Poracchia, Juan Ledoni y Fabián Camiscia; y a los integrantes del Servicio de Clínica Médica: Gabriela Caivano, María E. Ibáñez Aldecoa; Noelia Grana; Macarena Otero; Cristina Ivanoff; Silvia Bobadilla Maidana y Adriana Ciappini; además del servicio de enfermería, mucamas y cocina. "Tal vez me olvidé de alguien, pero quiero que sepan que toda mi familia estará eternamente en deuda con todos ellos", concluyó visiblemente emocionado.

Don Magua ayer, justo antes de dejar el hospital, luego de 24 días de internación.





Superar el coronavirus a los 82 años

