El Municipio define la implementación de la Ley Micaela

La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Elisa Abella, la presidente del HCD, Marina Casaretto, y concejalas participaron de un encuentro virtual con el área de Políticas Transversales del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia para comenzar con la articulación y la responsabilidad por parte del Estado municipal en la implementación de la normativa. La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Elisa Abella; la presidenta del HCD, Marina Casaretto, y concejalas de los distintos bloques participaron de un encuentro virtual con el área de Políticas Transversales del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires para definir la implementación de la Ley Micaela en el Municipio. Se trató de un encuentro muy productivo para comenzar con la articulación y la responsabilidad por parte del Estado municipal en la implementación de la Ley Micaela. La reunión contó con la participación de Lidia Fernández, directora provincial de la Unidad de Coordinación de Políticas Transversales del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, de la provincia de Buenos Aires. "En un primer momento proyectamos que las capacitaciones serían de manera presencial y con una modalidad de taller, comenzando la primera semana de abril. Sin embargo, producto del contexto de pandemia, tuvimos que readaptarlas a una modalidad virtual. Fue así que se comenzó con las capacitaciones de la Ley Micaela a través de un campus virtual, hasta el momento son 400 trabajadoras y trabajadores quienes ya están en el proceso de una construcción en perspectiva de género", detalló Elisa Abella. Y se mostró "muy contenta" por esta respuesta. "De hecho, hay veces que el mismo personal municipal me hace llegar los comentarios positivos al respecto. De todas maneras, cuando pase el contexto de pandemia, volveremos a programar la modalidad de talleres presenciales. La perspectiva de género debe atravesar a cada efector del Estado, eso es fundamental", enfatizó. En tanto que Néstor García, papá de Micaela y director de Formación y Capacitación de la Unidad de Formación, Investigación y Políticas Culturales para Igualdad, del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia, celebró que se den estos encuentros virtuales en este contexto, porque la articulación es fundamental para la implementación de la Ley Micaela Bonaerense, siendo de suma importancia la formación en la temática de género. A su turno, la presidente del HCD, Marina Casaretto, comentó que "desde el año pasado que, como municipio, estamos adheridos a la Ley Micaela Bonaerense, fue un proyecto que se votó por unanimidad. Sé que a veces las mujeres que ocupamos un lugar en la función pública somos cuestionadas por una supuesta "incapacidad de liderazgo", no coincido para nada con esa construcción. Espero ser una voz representativa durante mi gestión como presidenta del HCD". Y Mariela Schvartz, concejala de Juntos por el Cambio, destacó "el gran trabajo realizado durante los primeros cuatros años de gestión del intendente Sebastián Abella, y donde fui la responsable del área de género a nivel municipal". "Debo reconocer que también fue muy importante el apoyo del intendente como así también del gobierno provincial y nacional para implementar este tipo de políticas públicas. Sabemos que sin ese apoyo no podría haberse realizado, hoy seguimos bajo esa misma línea de trabajo. Celebro este encuentro y todo trabajo en equipo", señaló Schvartz. "Al ser las y los responsables de generar el contenido sobre perspectiva de género dentro del marco de adhesión municipal a la Ley Micaela Bonaerense, sostenemos que lo hacemos con una responsabilidad total e intentando que pueda ser material productivo para cada persona que mire los videos y lea el material. Entendiendo que no es tarea fácil adquirir perspectiva de género", concluyeron desde el equipo de trabajo del área de género, que trabajó en conjunto con la Dirección de Recursos Humanos, área responsable de hacer llegar las notificaciones al personal municipal.

ELISA ABELLA (FOTO DE ARCHIVO).





Se trató de un encuentro muy productivo para comenzar con la articulación y la responsabilidad por parte del Estado municipal en la implementación de la Ley Micaela.



El Municipio define la implementación de la Ley Micaela

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar