"Campana continuará en Fase 3 porque el nivel de ocupación de camas es bajo. Pero es necesario extremar los controles para que no haya desbordes, ya que el límite es muy delgado" aseguraron concejales del bloque Frente de Todos-PJ, luego que nuestra Ciudad quedara excluida del endurecimiento de la cuarentena anunciado. Luego del anuncio del Presidente Alberto Fernández sobre el endurecimiento de las condiciones de aislamiento social, preventivo y obligatorio originadas a raíz del avance del Coronavirus en nuestro País, el Gobierno Provincial decidió excluir a Campana junto a otros cuatro Distritos "debido a sus condiciones demográficas y epide-miológicas, que hasta el momento impidieron un incremento desmedido de los contagios" señalaron Concejales del Frente de Todos-PJ, al referirse a la noticia. En este sentido, la Presidenta del bloque justicialista, Soledad Calle, pidió no relajarse y solicitó a los vecinos continuar con las medidas preventivas entre las que se destaca el #quedateen-casa. "Campana continuará en Fase 3 porque el nivel de ocupación de camas es bajo. Pero es necesario extremar los controles para que no haya desbordes, ya que el límite es muy delgado. Debemos ser responsables y cuidarnos más que nunca" expresó la edil. En este sentido, Calle insistió con la necesidad "de acompañar a los comercios y las Pymes en protocolizar su funcionamiento, para que no corran riesgo de contagio ni los clientes ni los trabajadores. Además, es fundamental que el Municipio les garantice igualdad de condiciones en el cumplimiento de las medidas de prevención, para que además de competir lealmente, no pongan en riesgo la continuidad de las demás actividades". También el médico y Concejal del Frente de Todos-PJ, el Dr. Rubén Romano, solicitó prudencia en la continuidad de Fase anunciada por el Gobierno Bonaerense. "Estamos en permanente contacto con las autoridades sanitarias de la Provincia. Por fortuna, nuestra Ciudad tiene un bajo nivel de ocupación de camas, y esto ha respaldado la decisión de no endurecer la cuarentena. Pero la vigilancia continúa dado que tal como advirtiéramos, el nivel de contagios por cada 100.000 habitantes sigue siendo elevado. Y si los cuadros de quienes contraen el virus se agravan, la situación podría complicarse", detalló. Los ediles reiteraron su preocupación por la situación de los controles en la Ciudad. "Es fundamental si queremos que el virus no circule. Los propios vecinos dan cuenta que en los ingresos al casco centro se controla cada vez menos, y que en los barrios tampoco hay supervisión. La mayoría de los contagios son comunitarios, y eso significa que el Coronavirus está en la ciudad, circula y suma enfermos. Debemos entender que además de la responsabilidad individual debe haber un fuerte compromiso de las autoridades para garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas" Por último, los Concejales reforzaron el compromiso con la salud de los campanenses "y por eso insistimos con que la mejor manera de evitar la circulación del virus es quedándonos en casa. Si la gente deambula, el virus puede ir con ellos y contagiar a quienes por edad o enfermedades preexisten-tes, puedan sufrir las peores consecuencias. No podemos darnos el privilegio de pedir mayor flexibilidad porque tenemos camas disponibles. Porque son personas las que las ocupan, llegado al caso, y sus vidas las que se arriesgan por priorizar otros factores que son secundarios al ser comparados con la vida humana".

El mismo día del anuncio, hubo importante movimiento céntrico y colas en los bancos (archivo)



FdT-PJ:

"Debemos ser responsables y cuidarnos más que nunca"

