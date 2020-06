MURIÓ BINNER El ex gobernador de Santa Fe y referente del Socialismo Hermes Binner falleció este viernes a los 77 años tras complicarse su estado de salud por una neumonía. El test de coronavirus le dio negativo. El ex candidato presidencial estaba internado en una clínica privada de la localidad santafesina de Casilda y su estado había empeorado en las últimas horas. Binner fue dos veces intendente de Rosario, gobernador de Santa Fe y diputado nacional. En las elecciones presidenciales de 2011 salió segundo detrás de Cristina Kirchner. El presidente Alberto Fernández y sus compañeros de militancia socialista. CAÍDA ANUNCIADA La economía argentina caerá 9,9% este año, y el país será uno de los seis que más sufrirá las consecuencias de la crisis disparada por la pandemia en todo el mundo, estimó el FMI. Además, será una de las economías que menos se recuperará durante 2021: para el Fondo Monetario, el PBI crecerá 3,9% en el próximo año. Así quedó reflejado en el último informe sobre "Perspectivas Económicas Mundiales" que se difundió este miércoles en Washington y repercutió rápidamente aquí. En ese trabajo, titulado "Una crisis como ninguna otra, una recuperación incierta", el organismo multilateral indicó que dos destinos principales de las exportaciones argentinas (Brasil y México) también caerán fuerte este año: 9,1% y 10,5% respectivamente. AHORA 12 PLUS El Gobierno trabaja para relanzar el programa Ahora 12 con "beneficios adicionales" con el fin de apuntalar el consumo en medio de la crisis causada por el coronavirus. Así lo afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien consideró que se debe "recuperar la relación salarial para que haya consumo". "Vamos a relanzar Ahora 12 con algunos beneficios adicionales que estamos analizando", anticipó. "El 50 por ciento de la energía y tiempo lo usamos para encontrar soluciones a la pandemia y la otra mitad del tiempo la utilizamos para pensar y desarrollar los programas de reactivación productiva para cuando la curva de contagios se aplane y podamos iniciar el camino de la recuperación", dijo. CLIMA VIOLENTO El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió durante la madrugada de este viernes dos alertas, una por nevadas persistentes y otra por vientos intensos. La primera de las alertas es por "nevadas persistentes" en zona cordillerana, centro y sur de Neuquén y centro y oeste de Río Negro. La segunda de las alertas es por "vientos intensos" para las zonas cordilleranas de las provincias de Jujuy y Salta. "Sobre el área de cobertura continuarán registrándose vientos del sector oeste con velocidades entre 70 y 90 km/h, con ráfagas. No se descartan disminuciones temporarias", anuncia el SMN. ALERTA EUROPA Toda flexibilización de las restricciones destinadas a poner un freno a la propagación del coronavirus puede traer algunos beneficios pero a la vez motorizar peligrosos retrocesos, y es por eso que el director de la OMS para Europa, Hans Kluge, alertó sobre una multiplicación de rebrotes del virus de Covid-19 en algunas regiones de la Unión Europea. "La semana pasada Europa registró un aumento en el número de casos semanales por primera vez desde hace meses", dijo Kluge en una rueda de prensa celebrada en Copenhague. "En once países la transmisión acelerada ha llevado a un resurgimiento muy significativo que, si no se controla, pondrá de nuevo al límite a los sistemas sanitarios europeos", agregó, sin mencionar países concretos, ni precisar cifras exactas.



Breves: Noticias de Actualidad

27 de Junio de 2020

