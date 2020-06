Efemérides del día de la fecha, 27 de junio

DÍA DEL TRABAJADOR ESTATAL Instituido mediante la Ley Nº 26.876 en el año 2013, en este día se conmemora la adopción del Convenio Nº 151 y la Recomendación Nº 159, por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el año 1987. Tras años luchando por sus derechos, los trabajadores estatales conseguían su derecho de negociación colectiva:"la solución de los conflictos que se planteen con motivo de la determinación de las condiciones de empleo se deberá tratar de lograr, de manera apropiada a las condiciones nacionales, por medio de la negociación entre las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianza de los interesados." Asimismo, esta jornada homenajea a los trabajadores públicos por su labor cotidiana que contribuye al desarrollo del país. FALLECE JOSÉ MARRONE José Carlos Marrone nació el 25 de octubre del año 1915 en Buenos Aires. Con una infancia marcada por la pobreza y la violencia, Marrone trabajó en diversos oficios antes de descubrir que su destino era ser humorista. Empezó en los escenarios del burlesque contando chistes ante públicos fríos y hostiles. En el año 1934 debutó en radio con el conjunto "Los caballeros de la Quema", dos años después, se casó y junto a su esposa comenzó dar pequeños espectáculos en la calle. En el año 1949 debutó en la gran pantalla actuando en la película "Su última pelea"; al año siguiente, debutó en el Teatro Astral, en la obra "El cabo Scamione", donde conoció y se enamoró de la actriz y vedette Juanita Martínez. Quien fue su compañera de elenco en las obras teatrales "Miguelito Faringola Boxeador por Carambola" (1953), "La coronación de la risa" (1953) y "Cristóbal Colón en la Facultad de Medicina" (1956); también compartió escenario con Pepe Arias, Jorge Luz, Norma Pons y Juan Carlos Mareco. En lo que respecta al cine, sus películas más destacadas fueron "Rebelde con causa" (1961), "Alias Flequillo" (1965), "De profesión sospechosos" (1966) y "Patapúfete" (1967). Por otra parte, triunfó en la televisión con los programas "Los trabajos de Marrone" (1960- 1963), "El circo de Marrone" (1967-1985), "Marronadas 66" (1966) y "Corrientes y Marrone" (1973). Sus trascendentes frases "¡Che!", "¡Mamita querida!" y "Me saco el saco y me pongo el pongo" marcaron a generaciones enteras que, en más de una ocasión, soltaron abundantes carcajadas. Falleció en el año 1990 en Buenos Aires. SE LANZA "THESE DAYS" Un día como hoy en el año 1995, "Bon Jovi" lanzaba el álbum "These days." Producido por Jon Bon Jovi, Richie Sambora y Peter Collins, fue el primer disco sin el bajista Alec John Such, quien según miembros de la banda fue despidido por sus insatisfactorias actuaciaciones en vivo y el escaso aporte al disco Cross Road, y reemplazado por Hugh McDonald. Por otra parte, este trabajo inició apenas finalizada la gira "Keep the Faith Tour" cuando Jon Bon Jovi escribió "Something to believe in": "no puedo fingir que compongo lo que no compongo, no voy a entrar en una moda porque sería una farsa. Así que voy a seguir escribiendo cosas que signifiquen algo para mí y, con suerte, a la gente le gustará. Esa es la única actitud que puedo tener" manifestó el cantante. Entre las canciones se encuentran "Something for the pain", "Hey God", "This ain´t a love song" y "Hearts breaking even".



Efemérides del día de la fecha, 27 de junio

