Berta Chudnobsky

Final de Junio el mes más corto, frío y oscuro… ¿qué mejor que un minestrone? Esta sopa/guiso de origen italiano se caracteriza por estar compuesta de una variedad de verduras, casi siempre de temporada, y presentarse en muchas versiones ya que según la región donde se cocine, se prepara de una forma u otra. Como ingredientes comunes destacar la zanahoria, la cebolla y las chauchas, todo bien picadito y acompañado de una pasta seca corta o en algunas ocasiones de arroz. INGREDIENTES - 1 taza grande de porotos blancos - 4 zanahorias - 1 puerro - 4 ramitas de apio - 200grs. de repollo blanco - ½ kgs.de papas - 3 zucchini - 5 tomates perita - 1 cebolla - 3 dientes de ajo - 100grs. de manteca - sal, aceite, pimienta - 1 litro de caldo de verdura - 2 tazas de arroz - 3 cucharadas de perejil picado - 2 cucharadas de albahaca picada - 1 taza de queso rallado PREPARACIÓN Poner en remojo los porotos, cocinar hasta que estén tiernos. Pelar y cortar las verduras en cubitos, rehogar en aceite y la mitad de la manteca, la cebolla y los ajos picados, agregar las verduras moviendo con cuchara de madera, a los 3"cubrir con el caldo, cocinar 20", salpimentar. Agregar los porotos, al hervir incorporar el arroz, cocinar 15", apagar el fuego para que el arroz llegue a su punto. Volver a calentar incorporar el resto de la manteca y servir con albahaca, perejil y queso rallado. Tratar de que no le falte líquido a la cocción para que no se pegue y se seque. Los porotos se pueden reemplazar por los que vienen en lata lavándolos bien para que pierdan la sal, o también optar por garbanzos, habas, porotos colorados… cualquier legumbre es apta para este plato. Albahaca en invierno es difícil conseguir si guardaron seca del verano o se consigue en sobres hay que hidratarla un ratito. Un buen acompañamiento es un rico pan casero, con queso fresco y dulce de batata y /o membrillo. Un vino a gusto no viene nada mal. Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com



La cocina de la abuela Berta:

Minestrone a la milanesa

Por Berta Chudnobsky

