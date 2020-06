Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del sábado, 27/jun/2020. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del sábado, 27/jun/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: Rincón del Tango:

Hoy, Alfredo Le Pera

Raúl Berra

Nombre Real: Le Pera, Alfredo Poeta, letrista, periodista, autor teatral y cinematográfico. (7 de junio de 1900 - 24 de junio de 1935) Lugar de nacimiento: San Pablo, Brasil. En el mes aniversario de aquella triste tragedia de Medellín, donde perdió su vida junto al más grande de los cantores de tango, del cual fuera amigo y estrecho colaborador tanto en la mayoría de sus películas como en sus canciones. La muerte le cortó las alas cuando tenía mucho para dar. Periodista, autor teatral y cinematográfico. Ejerció la crítica teatral en el diario El Telégrafo y otros periódicos antes de ser autor de teatro al cual dio su primera obra, la revista intitulada"La sorpresa del año", estrenada en el escenario del Sarmiento, el 24 de diciembre de 1927, y que escribiera en colaboración con Humberto Cairo (Oriac). Estrenó luego "Los modernos mandamientos" escrita con Alberto Ballestero y D. Gainza; "Melodías de arrabal","¡Qué quieren los brasileños!","Piernas locas","Rojas bocas", "La vida se va en canciones", "Está abierta la heladera", "Ya están secando con Broadway"y"La plata de Bebé Torres"con Pablo Suero y Manuel Sofovich; "Opera en jazz", "Piernas de seda" y "Un directo al corazón" con Antonio De Bassi, Antonio Botta y Carlos Osorio;"Gran circo político" con Julio Filiberti Escobar y algunas otras. Radicado en París a fines de 1931, fue con la compañía del Teatro Sarmiento, y se dedicó al cine, actividad que lo llevó al ladodeCarlos Gardel escribiendo el argumento de casi todas sus películas: "Melodía de arrabal", "Espérame", "La casa es seria", allí en la Ciudad Luz;"Cuesta abajo", "El tango en Broadway", "El día que me quieras", "Tango Bar", en Nueva York y todas las canciones de las mismas. Así junto al gran cantor, se hizo de la popularidad que hace que siempre se recuerde su nombre como el de aquél. Antes de emprender la fatal gira que terminó tan desgraciadamente en Colombia, tanto Carlos Gardel como Alfredo Le Pera dejaron grabadas sus impresiones sobre sus películas, sus canciones y sus futuros trabajos para la nueva marca que los contrató en Nueva York. Dijo Gardel: "Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza; la casa Victor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ella, y lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes, oyentes cordiales e interesados. Yo acabo de terminar dos nuevas películas Paramount, ´El día que me quieras´ y ´Tango Bar´, y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarlos personalmente. Estoy ahora en los estudios Victor, de Nueva York, registrando las canciones de ´El día que me quieras´, la película que quiero de todo corazón y que dedico a los amigos de España y de la América Latina. Estas canciones, como las de ´Tango Bar´, las encontrarán ustedes en discos Víctor, y ahora cedo el micrófono a mi amigo Le Pera que es el autor de mis películas y de la letra de mis canciones." Por su parte Le Pera le expresó:"Yo felicito a Gardel y a la casa Victor por este contrato y en cuanto a mí mismo, el placer de ver registradas mis composiciones en discos de magnífica calidad, se agrega la satisfacción de saberme interpretado por un artista del gran talento de Gardel."(Alguien dijo, y bien: "¡Hermanados en el arte y en la muerte!") ¿Cuándo se conocieron Gardel y Le Pera? Se dijo que fue en París a raíz de una crítica adversa que hiciera el autor del cantor. Empero, de gran interés resulta lo que dice el actor Tomas Simari al respecto, en su libro "¡Mi historia la escribo yo!", página 51:"Corría el año 1923.Terminada mi actuación en la sala del centro, el siempre animoso José Martínez, me apalabró para formar compañía y presentarme en su nuevo teatro de verano, sito en la calle Pasco, entre Cochabamba y San Juan […] Tenía para mi administración a un jovencito reconcentrado y muy inteligente, que mientras llenaba los bordereaux, escribía letrillas de tango. ¿Su nombre? Alfredo Le Pera.Me acompañaba también en pleno éxito de su trayectoria, la cancionista Azucena Maizani que allí justamente hizo gala de su amplio repertorio, con la emoción de su personalidad. Representamos en tarde de lluvia torrencial, sobre chapas que captaban apenas el eco,´El casamiento de Chichilo.´ Llegó Carlitos Gardel y así conoció en el Teatro de Verano al gran pibe Alfredo Le Pera. ¿Qué de antes habían confraternizado? No lo creo. Pero lo único cierto es queambos se tomaron de la mano para el éxito popular, que solo el dolor de Medellín pudo quebrar." Uno de sus primeros tangos "Carrillón de La Merced", que escribiera Enrique Santos Discépolo en Santiago de Chile cuando realizara por el país del Pacífico una gira teatral por 1928 o 1929, mereció ser grabada por Gardel. Le Pera nació en San pablo, Brasil y falleció en Medellín, Colombia.

Por Raúl Berra

