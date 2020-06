Gabriel Raimundo

El COVID-19 cambió la manera en que vivimos nuestras vidas, trayendo incertidumbre a las rutinas diarias, economía, aislamiento social, la salud psíquica y física, y en qué deparará el futuro. Sentimos estrés, angustia, miedo, tristeza, soledad y hasta es posible que empeoren los trastornos mentales, como la ansiedad y la depresión. El término "ansiedad" proviene de la palabra "ansia", cuya raíz proviene del latín anxius, que significa "angustiado" y de angor, que significa angustia, refiriendo a la estrechez o estenosis respiratoria, que se produce durante algunos ataques de angustia. La ansiedad nos es familiar, ya que todo el mundo la ha experimentado al menos una vez en la vida. Se caracteriza por excitabilidad general, perturbaciones de la actividad cardiaca, de la respiración, sudoración, temblores, convulsiones, vértigo, pavor nocturnus y cierto tipo de fobias. Como estado emocional, la tensión, preocupación, pensamientos negativos y nerviosismo, provocan temor o pánico por lo que está por ocurrir o puede ocurrir. Mientras que el miedo es la emoción que sentimos la presencia de una amenaza, la ansiedad es una sensación de un peligro, problema o amenaza que está o podría suceder. Algunos conceptos acerca de este fenómeno que tiene un final incierto, nos aportan otra mirada para poder reflexionar. La deprivación según Winnicott, es la privación emocional, que provoca trastornos de la conducta. Es una privación brusca y masiva, que en nuestro caso se da sobre las libertades debido a la situación actual. Ante la pérdida de nuestra libertad, surge el duelo y sus etapas, que según Elisabeth Kübler-Ross es un proceso para comprender, convivir y continuar en una realidad que alteró nuestra vida, estableciendo que lo preestablecido ya no existe. La crisis y la negación son desencadenantes ante el cambio de una situación estable, rechazando la devastadora noticia consciente o inconscientemente. Este mecanismo de defensa amortigua el shock que produce la nueva realidad. Cuando es imposible negar la realidad de la pérdida, aparece la ira como un enojo temporal y necesario producido por esta situación. En la negociación, se intenta detener el padecimiento con la esperanza de que se posponga la situación dolorosa, siendo el último esfuerzo de poder de aliviar el dolor de la pérdida. Con la depresión se comprende la evidencia de la pérdida, surgiendo sentimientos de vacío, profundo dolor con un agotamiento físico y mental. La depresión de este proceso no es sinónimo de enfermedad mental, sino que se trata de una respuesta adecuada a una gran pérdida por lo que las emociones de la depresión deben ser experimentadas para sanar. Con la aceptación y el sentido se pacifica la pérdida, dándonos la oportunidad de vivir a pesar de la ausencia de lo perdido. El carácter abierto de la pandemia es preocupante. Las precauciones que estamos tomando son las correctas. Sobreviviremos y estamos en un momento para sobreproteger, no sobre reaccionar. Hemos encontrando luz en estos tiempos, donde las personas se dan cuenta de que pueden conectarse a través de la tecnología, no siendo tan remotos como pensaban. Es difícil hablar de restablecerse en estos tiempos porque la incertidumbre favorece la angustia, pero creo que seguiremos encontrando significados ahora y cuando esto termine siendo todo más tolerable. Gabriel Raimundo - Licenciado en Psicología (MN 69359 - MP 20680) Especialidad Adultos Niños y Patologías de Consumo - Centro Médico Rawson

Otra mirada sobre la ansiedad en tiempos de pandemia (Parte 1)

Por Lic. Gabriel Raimundo

