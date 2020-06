El mediocampista no seguirá en Atlético Rafaela y se sumará al conjunto de Carlos Casares, que anunció también la incorporación del delantero Valentín Viola. No es campanense, pero casi. Partícipe de los últimos dos ascensos de Villa Dálmine y protagonista además de muy buenas campañas en la Primera Nacional con el Violeta, la actualidad de Renso Pérez siempre está presente en nuestra ciudad. Y esta semana se confirmó que continuará su carrera en Agropecuario de Carlos Casares. El mediocampista oriundo de Bolívar, que en la última temporada jugó en Atlético de Rafaela, ya tiene acordada su incorporación al Sojero, que en las últimas horas había anunciado también la contratación del delantero Valentín Viola (ex Racing, San Lorenzo y Sporting de Lisboa). Bernardo Grobocopatel, presidente de Agropecuario, se mostró muy contento por su llegada y, en sus redes aseguró que el atacante "se suma a nuestro sueño que se llama Primera División". El club había oficializado antes la llegada de Renso, quien se mantiene en la categoría tras sus pasos por Central Córdoba de Santiago del Estero y Atlético de Rafaela, luego de su última partida de Campana. Quien sí continuará en "La Crema" es Walter Nicolás Otta, que renovará su vínculo como entrenador de Atlético por 18 meses, hasta finales de 2021. De esta manera, "Nico" se hará cargo de un proyecto diferente en Rafaela, que apunta a darle mayor rodaje a jugadores surgidos de sus divisiones juveniles. Otro ex Villa Dálmine que continuará en la Primera Nacional será Ramiro Fernández: el lateral izquierdo (que surgió de la cantera Violeta y también puede desempeñarse como mediocampista) renovó su vínculo con Atlanta, uno de los equipos que apostó por mantener a su plantel que lo puso muy cerca de regresar a la Primera División. En cambio, en muchos otros clubes de la divisional, Villa Dálmine incluido, las principales novedades son los contratos que se vencen y que no serán renovados en el marco de la incertidumbre que ha generado la pandemia de coronavirus tanto en lo deportivo como en lo económico.

