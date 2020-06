Bilardo, contagiado de coronavirus

Ante un nuevo brote de la enfermedad en la residencia en la que se encuentra alojado en Almagro, el Doctor volvió a ser hisopado y, esta vez, resultó positivo. Una nueva preocupación surgió este viernes en torno a la salud de Carlos Bilardo, quien dio positivo de coronavirus en un hisopado que se realizó en la residencia "The Senior Home" donde se encuentra alojado, en el barrio porteño de Almagro. El lugar ya había registrado un fallecido y ocho contagiados por coronavirus a principios de mes, situación que había motivado un primer testeo al Doctor, el cual había dado resultado negativo. Sin embargo, ante un nuevo brote de la enfermedad en la residencia (11 casos), el ex director técnico de la Selección Argentina (campeón en México 1986 y subcampeón en Italia 1990) fue sometido a otro hisopado, cuyo resultado positivo se conoció ayer. Afortunadamente, según trascendió, Bilardo (82 años) no presenta por ahora síntomas del virus y se encuentra de "buen humor y hablando de fútbol". En la residencia, el Narigón está acompañado y cuidado permanentemente mientras se recupera de su síndrome de Hakim-Adams, aunque desde el inicio de la pandemia solo es tratado por enfermeros y médicos. Según le contó su hermano Jorge Bilardo al diario Olé, la familia y los amigos no pueden ir a visitarlo durante la pandemia. Ni siquiera pueden entrar las personas con autorización legal para desplazarse, porque es un centro clínico con muchas personas vulnerables de contagio. Carlos está alojado en una habitación de dos ambientes, sin contactos con otros pacientes, y por precaución desde la aparición de la pandemia, los enfermeros tienen la orden de sacarse toda la ropa, bañarse y ponerse otra indumentaria antes de entrar en contacto con él. Anoche, conocida la noticia, los mensajes de apoyo se empezaban a multiplicar en las redes sociales. "¡Este partido lo jugamos con vos, Carlos!", escribió Estudiantes de La Plata en sus canales oficiales, junto con una foto del técnico, quien fue campeón de una Intercontinental y dos Copas Libertadores al mando del León.

TEVEZ Y UN CONTRATO SOLIDARIO Después de algunas declaraciones poco afortunadas en el marco del parate del fútbol por la pandemia de coronavirus y en medio de las dudas sobre su continuidad en Boca Juniors, el delantero Carlos Tevez (36 años) aseguró ayer que seguirá en el Xeneize hasta diciembre y que donará todo su contrato y la prima "a una entidad sin fines de lucro". Claro está: todavía falta la respuesta del club, tal como lo explicó. "Voy a donar todo mi contrato a una ONG. Contrato y prima. Lo decidimos entre todos, con mi esposa, mis hijos, mi representante, mi hermano. Ahora me van a tener que prestar ustedes (por los periodistas). Estos días veremos... Para las vacunas, para las ollas populares. Queremos dejar escrito eso en el contrato. No quiero ver nada de plata", afirmó Tevez en una nota con Radio La Red.

