Breves: Deportivas

DYBALA E HIGUAÍN En el inicio de la 28ª fecha de la Serie A de Italia, Juventus goleó ayer 4-0 como local a Lecce y extendió su ventaja como único líder del campeonato (ahora le lleva siete puntos a Lazio). Paulo Dybala abrió la cuenta a los 8 minutos del ST, mientras que Gonzalo Higuaín fue el encargado de marcar el tercer tanto de la jornada para la Vecchia Signora. La programación de la fecha continuará hoy con tres partidos: Brescia vs Genoa, Cagliari vs Torino (14.30, ESPN) y Lazio vs Fiorentina (16.45, Fox Sports). JUEGA EL BARSA En la continuidad de la 32ª fecha de la Liga de España, Barcelona visita hoy a Celta de Vigo desde las 12.00 (transmite DirecTV). Este sábado también juegan: Athletic Bilbao vs Mallorca (9.00, ESPN), Osasuna vs Leganes (14.30, DirecTV) y Atlético Madrid vs Alavés (17.00, ESPN). GOL DE OCAMPOS De penal, el argentino Lucas Ocampos le dio ayer el empate a Sevilla, que igualó 1-1 con Valladolid en el arranque de la 32ª fecha de La Liga de España. Así, el conjunto andaluz llegó a 54 puntos, pero no pudo superar al Atlético Madrid (55) y por ello se mantiene en la cuarta ubicación. SE CIERRA LA BUNDESLIGA Hoy se disputa la 34ª y última fecha del campeonato alemán. Bayern Munich (79 puntos; visita a Wolfsburgo) ya se coronó campeón; y Borussia Dortmund (69; recibe a Hoffenheim) se aseguró el subcampeonato. Las siguientes posiciones las ocupan Leipzig (63; visita a Augsburgo), Borussia Monchengladbach (62; recibe a Hertha Berlin) y Bayern Leverkusen (60; local vs Mainz). Para salvarse del descenso, Werder Bremen debe vencer a Colonia y esperar que Fortuna Dusseldorf pierda ante Union Berlin. En tanto, Paderborn ya está descendido. PARTIDOS EN INGLATERRA Este sábado, en el inicio de la 32ª fecha de la Premier League, Aston Villa recibirá a Wolverhampton (8.30, Fox Sports). En tanto, por los Cuartos de Final de la FA Cup, Manchester United se medirá frente al Norwich City (13.30, ESPN). SIGUE SCOLA El capitán del Seleccionado Argentino de Básquet, Luis Scola (40 años), continuará su carrera en el Pallacanestro Varese de Italia, país en el que disputó la última temporada con el Olimpia Milano. De esta manera, el ala pivot da un paso fundamental para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio, cita que marcaría su despedida de la actividad profesional. SIN COPA DAVIS Ayer se confirmó que las Finales de la Copa Davis, que se iban a disputar en la Caja Mágica de Madrid entre el 23 y 29 de noviembre, fueron reprogramadas para el año próximo debido al coronavirus. "La decisión se produce tras un examen de tres meses de los considerables desafíos logísticos y normativos que han surgido como resultado de la pandemia", explicó la FIT. En tanto, también ayer se conoció que el croata Goran Ivanisevic, uno de los entrenadores de Novak Djokovic, se contagió de coronavirus en el marco del Adriá Tour que organizó el serbio.



Breves: Deportivas

27 de Junio de 2020

