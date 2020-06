El Ministerio de las Mujeres de la Provincia sumó a una campanense

"Es importante llegar a cada rincón de la Provincia e incorporar la perspectiva de género en las gestiones municipales", señaló Grattone sobre su reciente designación. Se trata de Ángeles Grattone, quien se incorporó a la Unidad de Coordinación de Políticas Transversales del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Cuenta con el aval de la Diputada Alonso. En el marco de la bajada al territorio de la articulación de políticas de género y diversidad sexual con los Municipios, el Ministerio encabezado por Estela Díaz sumó ésta semana a Ángeles Grattone como Coordinadora Regional, quien tendrá un rol de articulación con los municipios de la región, canalizando las demandas generadas en el territorio. Dicha región comprende a las ciudades de Campana y Zárate, y a otros catorce distritos del norte de la provincia. "Es para mí un enorme orgullo formar parte del equipo que convoca la compañera y Ministra Estela Díaz, teniendo en cuenta que la creación de este Ministerio es un hecho histórico que se cristaliza luego de años de lucha por conseguir una sociedad más justa e igualitaria" señaló Grattone. La flamante coordinadora inició su actividad institucional este viernes con una reunión virtual orientada en la implementación de la Ley Micaela en nuestro Municipio. Participaron Néstor García, Director de Formación y Capacitación del Ministerio, la Directora Provincial de la Unidad de Políticas Transversales, Lidia Fernández, y responsables del área de género del Municipio y concejalas de nuestra ciudad. "Las situaciones de violencia por razones de género se han agudizado por el contexto de cuarentena y el Ministerio trabaja desde diferentes programas para la prevención y asistencia, además de la clara convicción de promover acciones que transformen las realidades de las mujeres y LGBTIQ+, y es justamente en el territorio donde se concretan las políticas de gobierno. Por eso es importante llegar a cada rincón de la Provincia e incorporar la perspectiva de género en las gestiones municipales", comentó Grattone y adelantó que esta semana se realizará el Primer Encuentro del Consejo de Articulación de Políticas de Género y Diversidad Sexual con los Municipios de la Región Segunda, donde se abordarán los principales lineamientos y Políticas del Ministerio. "El Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad sexual de la Provincia de Buenos Aires ya mantenía un vínculo estrecho con nuestra ciudad a través de la Diputada Soledad Alonso, y fue ella quien me propuso este desafío por lo cual me siento muy honrada", explicó la campanense sobre su llegada al equipo de la cartera bonaerense. Consultada en ese sentido, Alonso comentó: "Para éste rol la provincia está dividida en sólo 8 regiones, es decir que como coordinadora de nuestra región Ángeles tiene una gran responsabilidad y mucho trabajo por delante. Ella tiene su rodaje en la JP, milita en nuestra agrupación, la Néstor Kirchner Campana; tiene un título en Minoridad y Familia y, fundamentalmente no sólo confío en ella, sino que la Ministra se llevó una muy buena impresión luego de entrevistarla. Me consta porque Estela me lo manifestó, así que ambas tenemos muchas expectativas puestas en ella. Después, que la bajada y coordinación del Ministerio de las Mujeres en el extenso territorio que le toca sean manejados por una campanense, una vecina nuestra, es no menor en términos políticos y una alegría en sí misma. Todos los vecinos de Campana deberían tomar nota de eso".

