Tenaris y el desafío de continuar operando en un contexto cada vez más complejo

Con un uso intensivo de tecnología, las exhaustivas medidas de prevención y control que está implementando la empresa han evitado que, a tres de meses de comenzada la pandemia, se registren evidencias de contagios dentro de la planta Campana. En contacto con La Auténtica Defensa, desde Tenaris compartieron el estricto protocolo y remarcaron que "la salud de los colaboradores y contratistas son nuestra prioridad". Parece otra planta, aunque adentro se sigan fabricando los mismos tubos sin costura que hicieron a Campana famosa en todo el mundo. Desde marzo, cámaras de medición de temperatura corporal en los accesos, aplicaciones de rastreo dentro de planta, espacios de aislamiento, limpieza y desinfección contante y protectores faciales de fabricación propia ganaron protagonismo hasta convertirse en recursos imprescindibles de TenarisSiderca. No son inversiones para ganar nuevos mercados, sino destinadas a cuidar la salud de todos los que ingresan a planta, también sus familias y las comunidades en las que viven. La pandemia alteró los planes de todas las industrias y cada una tuvo que adaptarse a la nueva realidad. La velocidad de respuesta fue la diferencia. Tenaris comenzó a diseñar su protocolo durante el verano, a partir de la experiencia surgida en sus plantas afectadas en el mundo (China primero, Italia después). Para cuando recién comenzaba a barajarse el dictado de una cuarentena mandatoria, en Tenaris se tomaba la temperatura corporal en los accesos -la fiebre es uno de los síntomas frecuentes del COVID-, se controlaba el distanciamiento social en vestuarios, comedores y oficinas y se desplegaba una intensiva campaña de comunicación sobre las medidas de prevención individual para evitar contagios. HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD INDUSTRIAL Habilitada desde el día uno para operar, Tenaris pudo adaptarse al nuevo escenario gracias al compromiso de su personal y al sólido sistema industrial que la sustenta. Uno de los principales objetivos fue mantener desinfectado el puesto de trabajo para el compañero que lo ocupa en el siguiente turno. Es por eso que la compañía invierte, superando los niveles habituales, en reforzar la limpieza de equipos, cabinas, vestuarios, comedores, baños y áreas de circulación común. El transporte interno que lleva a los colaboradores desde las porterías hasta sus diferentes sectores de trabajo también fue adaptado a las necesidades del momento: se limitó su capacidad, se cambiaron sus trayectos y las unidades están siendo sometidas a constantes desinfecciones. Los mismo sucede con los vehículos particulares y de transporte de cargas que ingresan a la planta. Paralelamente, se incrementó de manera paulatina el uso de nuevos elementos de protección personal. Al casco, botines industriales, anteojos y ropa de seguridad obligatoria, primero se sumó el empleo de barbijos y después el de cubre bocas, insumos que fueron repartidos por la compañía a todos sus colaboradores. Más adelante se sumó la utilización de un elemento de prevención extra que nadie esperaba que surgiese del corazón del proceso de productivo: los protectores faciales. Donde se fabrican autopartes, se hicieron las máscaras de acetato; y en el sector que produce los característicos protectores verdes de los tubos Tenaris, se fabricaron las vinchas plásticas. El proyecto movilizó el compromiso de decenas de personas y sumó kilómetros impensados: tras ser distribuidos en la planta y entre la comunidad, hubo despachos a diferentes localidades del país y hasta a Arabia Saudita. El protector facial no reemplaza al cubre boca y su uso no es obligatorio en todos los puestos de trabajo, pero está recomendada su utilización siempre que no obstruya la realización segura de las tareas. Además, Tenaris realiza control y bloqueo epidemiológico apoyada en una aplicación para hacer el seguimiento del personal dentro de planta. La herramienta, que es sometida a mejoras continuas para incrementar su fiabilidad, permite saber ante un eventual caso sospechoso en qué sectores, cuándo y con quiénes compartió su turno de trabajo ese colaborador. MANEJO DE CASOS Si durante el turno de trabajo un colaborador manifiesta síntomas compatibles con COVID-19, en Tenaris se dispara un estricto protocolo de bioseguridad. Notificado el supervisor, y evitando el contacto directo, la persona es conducida a una sala de aislamiento que cada área tiene preparada. Un móvil de doble cabina separada y conducido por un chofer con todos los elementos de protección sanitaria, llega y traslada al colaborador hasta el Servicio Médico (SEME), donde ingresa a una sala especial reservada para el abordaje de casos sospechosos. Los médicos del SEME realizan un chequeo completo y determinan los pasos a seguir, que pueden implicar la realización del test para confirmar contagio. En paralelo, arranca la identificación de los contactos de planta e incluso de familiares directos que también puedan trabajar en Tenaris. En todos los casos que se han disparado protocolos por caso sospechoso de COVID-19 en la planta hasta el momento, el SEME realizó un seguimiento telefónico diario. Si bien, y como era de esperar, se han registrado casos de COVID-19 positivo en el personal de Tenaris Argentina, todos ellos se encuentran aislados, atendidos y haciendo el seguimiento correspondiente. Hasta ahora se ha evitado el contagio en planta y el gran desafío es continuar operando de manera segura en un contexto cada vez más complejo. RIGUROSIDAD QUE SALVA VIDAS Si el cumplimiento de la cuarentena está siendo esencial para aplanar la curva de casos y no saturar el sistema de salud con la demanda de internación de los cuadros graves, la rigurosidad en la aplicación de los protocolos COVID por partes de las industrias corta buena parte de las cadenas de contagios. "Nos valimos de experiencias de otras empresas del grupo en el mundo para diseñar y poner en práctica un protocolo para todas las locaciones de Tenaris en Argentina y que después fue homologado por los ministerios de Trabajo de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, y destacado por nuestros clientes petroleros", aseguró Leandro Pintos, director de Seguridad, Salud y Ambiente de Tenaris Argentina, ante la consulta de La Auténtica Defensa. Para lograrlo, el directivo consideró un factor decisivo "el trabajo en equipo con los gremios de UOM y Asimra, que han mostrado su apoyo, acompañado en las auditorías y charlado con el personal bajo la misma línea preventiva". "No es algo que me sorprenda porque en Tenaris todos entendemos que la seguridad está por encima de cualquier otro aspecto. Para la compañía, la salud de los colaboradores y contratistas es la prioridad, y empujamos para el mismo lado", destacó. Mientras la actividad de la planta es acotada debido a la crisis económica desatada por la pandemia y los vaivenes en el precio internacional del petróleo, el partido por evitar contagios dentro del centro industrial Campana no entiende de números y se sigue jugando todos los días.







