Muchas actividades comerciales e industriales hubiesen sido paralizadas nuevamente. "Muchas familias se hubieran visto afectadas en sus ingresos de manera crítica. Tenemos que seguir cuidándonos y trabajando juntos para que no dar marcha atrás", aseguraron desde el municipio. El comienzo del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) alcanzó a todo el país el 20 de marzo con el anuncio oficial que establecía fuertes restricciones a la circulación y a las actividades de todos los ciudadanos. En aquel momento, comenzaba la primera etapa de una extensa cuarentena con el objetivo de aminorar los riesgos de contagio de coronavirus. Ahora, el AMBA vuelve a esa Fase 1, y afortunadamente Campana, gracias a las gestiones del intendente Sebastián Abella, quedó excluida de la medida. La Fase 1 de la cuarentena fue la que más impactó en la vida cotidiana de todos los argentinos, con limitaciones que se extendieron, por primera vez, hasta el 31 de marzo. En Campana, durante ese periodo se paralizó la mayor parte de la actividad de pymes y muchas de las grandes industrias de la ciudad como, por ejemplo, las automotrices. El retroceso a Fase 1 hubiese hecho que nuevamente se paralicen todas estos procesos industriales. Los mismo hubiese sucedido con las actividades comerciales, solo podrían estar abiertos los comercios de venta de productos alimenticios y farmacias. Todos los demás deberían volver a cerrar, y los que hoy tienen sistema de take away, como las tiendas, deberían dejar de vender también en esa modalidad. "Volver a Fase 1 hubiese representado un gran perjuicio para la ciudad. Estamos hablando de cientos de familias que otra vez hubieran visto afectados sus ingresos", destacaron desde el municipio.





SOLO LOS LOCALES DE VENTAS DE ALIMENTOS HUBIESEN PODIDO SEGUIR ABIERTOS



Cuarentena:

Qué hubiese pasado si Campana volvía a Fase 1

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar