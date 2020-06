"En Campana estamos dando 24 mil bolsones todos los meses, a razón de 12 mil por quincena. El nuestro es el único distrito de la provincia de Buenos Aires en el que el municipio arma los bolsones. Bajo toda la mercadería en el edificio 6 de Julio y con empleados municipales y distribuimos a las 80 escuelas la bolsa armada" explica Elisa Abella sobre la distribución de alimentos asociada al Servicio Alimentario Escolar (SAE) que se vio interrumpido tras la suspensión de las clases mientras dure la cuarentena.

Según explica la Secretaria, lo hacen así para evitar la circulación de maestros y evitar que en cada escuela que haya 10 ó 15 personas armando bolsas. "Es un esfuerzo enorme que hacemos para que el día de la entrega, la escuela lo pueda manejar con sólo dos personas. Y lo singular de todo es que para que eso posible, en el armado de bolsas interviene personal municipal de todas las áreas. Eso la gente lo tiene que saber. Tengo empleados municipales que valen oro: están exceptuados por decreto, y vienen a trabajar igual. Los Trabajadores Sociales, a todos les cabe el decreto y vienen a trabajar igual. Después, la gente viene a armar bolsas porque quiere, no porque esté obligada. Y con diferentes horarios, así evitamos aglomeraciones… los de Deportes, por ejemplo, que son talleristas, trabajan más horas que las que trabajarían dando sus talleres. Y el que no puede venir porque tiene que cuidar a sus hijos, viene el fin de semana. Con los chicos de Asistencia COVID, lo mismo. Hasta vienen los feriados. Ese es el compromiso que tienen con sus vecinos. Y repito: vienen porque quieren, ninguno está obligado a venir. Después, no sé… el administrativo que es RAFAM, está armando bolsas. Y no tiene ningún problema. El personal que tengo es excelente, y es de carrera. No hablo de empleados que ingresaron durante esta gestión y por esa razón se pueden sentir moralmente obligados", concluye.