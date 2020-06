Desde JxC celebraron la renuncia de la Directora provincial de Consejos Escolares

Los consejeros escolares se mostraron satisfechos con la decisión de la autoridad bonaerense ya que ellos le enviaron una carta abierta a la Directora General de Educación, Agustina Vila expresando su desacuerdo con las gestiones de Victoria Iommi. En medio de fuertes reclamos, renunció la Directora de Consejos Escolares de la Provincia de Buenos Aires, Victoria Iommi y los consejeros escolares de Juntos por el Cambio celebraron su decisión. Días atrás, Nelda García, Hugo Taboada, Mario Luna, Gabriela Ciminelli y Vanesa Surita, enviaron una Carta abierta junto a sus pares de otras localidades de la Provincia de Buenos Aires, a la Directora General de Educación, Agustina Vila. En el comunicado señalaron que "la Dirección Provincial de Consejos Escolares no sólo no generó ningún acercamiento de diálogo con ninguno de los Consejeros que aquí nos manifestamos, sino que en un comunicado enviado intentó acallar autoritariamente cuestionamientos y propuestas sugeridas, desconociendo el rol político que ejercemos quienes fuimos electos por el voto popular de nuestras comunidades". Asimismo, apuntaron sobre la falta de claridad en la ejecución del Plan de Infraestructura escolar, la continuidad indefinida del plan PIEDAS, y los injustificados retrasos en la jubilación digital. Por este motivo, solicitaron una reunión con la ministra Vila, pero aún no fue concretada. "Es muy difícil encontrar respuestas prontas a las necesidades de asesoramiento desde que se cambió la gestión", manifestaron, al tiempo que se mostraron esperanzados en que la nueva dirección mejore la situación. De acuerdo a lo anunciado por el propio Ministerio de Educación, Marianela Paez, actual Directora de Administración de Consejos Escolares, asumirá el cargo que quedará vacante a partir del 1º de julio; mientras que el lugar de Paez será ocupado por el contador Juan Manuel Lanchini.

