Así lo manifestaron los concejales de Juntos por el Cambio luego de conocer que Campana permanecerá en la Fase 3 del aislamiento social, tal como se lo había solicitado el intendente Abella al gobernador bonaerense. Luego de conocer que Campana permanecerá en la Fase 3 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, los concejales de Juntos por el Cambio aseguraron que "el gobernador Axel Kicillof no toma en serio los pedidos de Calle y Romano, pero si los del intendente Sebastián Abella". "Evidentemente los concejales opositores mienten, porque nuestra ciudad continuará en la misma fase dado a los buenos indicadores de Salud, como también la capacidad de camas terapia intensiva y de centros de aislamiento con la que contamos", sostuvieron. "Evidentemente, la realidad que ve el bloque Frente de Todos es absolutamente contrapuesta a la del gobernador", indicaron, al tiempo que resaltaron: "una vez más, se ve reflejado que el Intendente trabaja con seriedad y responsabilidad, priorizando la salud de los vecinos, pero sin dejar de lado las cuestiones económicas". "Los ediles opositores dicen que ‘hay una realidad que no se puede esconder’, y realmente es verdad, lo que no se puede esconder es que se refugian en un relato engañoso, solo con el afán de perjudicar la gestión del intendente Abella y el trabajo que hace meses viene llevando a cabo todo su equipo", ponderaron. Y sumaron: "No solo muestra su falta de conocimiento de la situación en la cual se encuentra nuestra ciudad, sino que también queda claro la poca comunicación que tienen con la Provincia". "Es muy importante que nos mantengamos en la misma fase, en vez de retroceder como la mayoría del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), para que cada comercio y profesional habilitado pueda continuar realizando sus tareas", ponderaron. Además, destacaron el "acertada decisión" de los Gobiernos Nacional y Provincial de considerar y aceptar la propuesta que le había realizado el intendente el miércoles a Kicillof de mantenernos en esta instancia de la cuarentena. En este sentido, los concejales de Juntos por el Cambio, instaron a sus pares de otra bancada política a trabajar por y para los vecinos, con madurez y sin mentiras. "No confundan, sean una oposición seria y constructiva. Campana no merece representantes que los supera su propio egoísmo". Hacia el final, los ediles les solicitaron a todos los vecinos que sigan respetando la cuarentena, como así las normas de bioseguridad ya que, de lo contrario, se puede sufrir un retroceso.

Los ediles de Juntos por el Cambio resaltaron las acciones impulsadas por Abella que permitieron estabilizar los indicadores.



Bloque JxC:

"Kicillof no toma en serio a Calle y Romano, pero si a Abella"

