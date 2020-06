Alejo Sarna mantuvo una videollamada con Federico Achaval, Intendente de Pilar

P U B L I C



El referente del Frente de Todos Campana destacó como un ejemplo las políticas del Intendente de Pilar para asistir a los sectores más afectados por la pandemia como por ejemplo los comercios, a quienes se le otorgó un subsidio de 10 mil pesos que se logró a partir del cobro de una tasa extraordinaria a bancos, hipermercados y, de manera progresiva, a empresas del parque industrial. Sarna agradeció a Pedro Milla por invitarlo a la charla con el Intendente de Pilar. Alejo Sarna, participó de una videollamada junto al intendente de Pilar Federico Achaval, donde abordaron temas relacionados a la gestión municipal en tiempos de pandemia. En relación a la situación que viven los municipios, Alejo Sarna comentó que "la crisis económica que es el resultado de la crisis sanitaria por la propagación del covid-19, tuvo como una de sus consecuencias la fuerte caída en la recaudación en cada uno de los niveles del estado, obligando a los Gobiernos a tomar medidas para resolver esta situación. En Campana, por ejemplo, en medio de la pandemia se discutió y se aprobó por voluntad política del Intendente, una ordenanza fiscal e impositiva que generó, a mi entender de manera inoportuna, aumentos en las tasas para las y los campanenses que oscilan entre el 300 hasta el 500%. Pero por otro lado, vemos que en tu gestión se tomaron medidas como el subsidio de 10 mil pesos a comercios y muchísimos otros beneficios, sin aumentar las tasas a las y los pilarenses" sostuvo Sarna, mostrando el contraste en ambas gestiones y continuó preguntando "¿Cómo lograste, en esta difícil circunstancia, aumentar las prestaciones y la asistencia municipal sin caer en el simple aumento de tasas a las y los vecinos?". "Que el Municipio tenga plata en el banco no me sirve para nada si la gente tiene hambre o si la gente después no tiene acceso a la salud" comenzó Achaval, "nosotros lo que hicimos en términos de tasa fue todo lo contrario. Para financiar el proyecto de Comercios Cuidados, que consiste en un subsidio de 10 mil pesos por mes hasta 3 meses, para los comercios locales para pagar servicios públicos, para pagar alquileres o algún trabajador si lo tiene efectivamente declarado, decidimos hacer un aumento de tasas solidario, pero le aumentamos el 50% a los bancos, le aumentamos el 50% a los hipermercados, y le aumentamos en un porcentaje progresivo a las empresas del parque industrial que facturan entre 30 millones y 300 millones mensuales. A esas empresas y a esos sectores, les generamos una tasa extraordinaria que nos permite financiar el proyecto de acompañar aproximadamente a 3500 comercios que están sufriendo la pandemia y que tiene que tener la persianas cerrada". "Al mismo tiempo nosotros, desde el Municipio, decidimos eximir el pago de la tasa de mantenimiento de la vía pública a todos los comercios que recibían una factura de menos de $1500, eso son alrededor de 2500 comercios. Y eximimos de la tasa de publicidad y propaganda a todos los comercios. Esos sin duda es un esfuerzo para el Municipio porque le significa menos recaudación. Venimos teniendo caída en la recaudación que nos pone en una alerta importante, pero la prioridad no está puesta en las planillas, ni en los números, ni en la cuenta bancaria. La prioridad esta puesta en que la sociedad sienta que el esfuerzo que está haciendo de quedarse en su casa, signifique que haya un estado que lo acompañe". Alejo Sarna agradeció al Intendente de Pilar, que es parte del Frente de Todos, y sostuvo que "la gestión de Federico Achval es un ejemplo de cómo se tiene que gobernar, sobre todo en momentos de crisis como la que estamos atravesando, y demuestra que es posible encontrar soluciones a los problemas que hay que afrontar, sin la necesidad de asfixiar con aumentos de tasas a las y los vecinos" sostuvo el joven dirigente y agradeció a Pedro Milla, Secretario General de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas Privado y Biocombustibles, y conductor del MRP, por invitarlo a la charla con el Intendente de Pilar.

El referente del Frente de Todos Campana destacó como un ejemplo las políticas del Intendente de Pilar para asistir a los sectores más afectados por la pandemia.



Alejo Sarna mantuvo una videollamada con Federico Achaval, Intendente de Pilar

