Axel Cantlon

El viernes se conoció el anuncio presidencial por el cual -en el AMBA- se retrocedía a fase 1 a partir del 1º de julio; y seguidamente la noticia del Gobernador que algunas ciudades (Zárate, Exaltación de la Cruz, Cañuelas, Brandsen y Campana) quedaban exceptuadas de esa restricción por tener buenos índices sanitarios y por considerarse zona semi-rural. Todo esto despertó aplausos y quejas de parte de fanáticos con posiciones pasionales más que racionales sobre lo que en definitiva fue la noticia. Por eso, voy a tratar de dar una visión un poco distinta a las que se esparcieron por las redes como espray de estornudo. Por una parte, tenemos a los fanáticos del oficialismo que se colgaron la cucarda del triunfo del mantenimiento de la fase 3 (todo como está) aludiendo principalmente a una gestión propia del Intendente Municipal. Felicitamos al Intendente por sus gestiones, si ese era el resultado que esperaba para Campana; pero en realidad deberían comunicar la verdad, que no es otra que son cinco ciudades en total las que fueron exceptuadas de la fase 1 por cumplir con los siguientes requisitos: ser una ciudad semi-rural y contar índices sanitarios buenos; y entonces no es un logro gestión individual de nadie sino una definición provincial en la que está incluida nuestra ciudad. Respecto al término semi-rural no fue una buena decisión adoptar ese término; y fue motivo de diferentes posturas -incluso muchos memes-; porque en verdad Campana no es una ciudad semi-rural; nuestra ciudad se caracteriza por ser industrial y portuaria, incluso nuestro Delta está dedicado a la forestación industrial, donde 4 empresas dominan el territorio insular; y en la parte continental nuestro Código de Ordenamiento Urbano ya casi ni posee parcelas rurales, convertidas las últimas en barrios cerrados y/o countries, o zonas industriales y portuarias. Me alcanzan los dedos de una mano para nombrar los que poseen terrenos rurales y se dedican a eso en nuestra ciudad. En mi opinión, el Gobierno Provincial definió como semi-rural a las ciudades con 100 habitantes o menos, cuya población circula y transita sin la utilización masiva de los medios de transporte públicos. Con relación a los indicadores sanitarios, hoy tenemos 20 respiradores operativos en el Hospital y actualmente se utiliza sólo uno para el COVID, y es muy probable que se aumente a 8 respiradores más; también la cantidad de camas ocupadas es insignificante con relación a la cantidad que posee Campana. Sin embargo, es para tener en cuenta que desde el 19/03 hasta el 17/05 teníamos sólo 7 positivos en total, y una semana sin transmisión; y actualmente contamos 138 contagios totales, es decir que el último mes hubo 131 contagios -es un promedio de 4,4 por día-, con lo cual me parece que la ciudad no debe relajarse en el cumplimiento de los protocolos por parte de las personas, comerciantes e industriales; y el municipio tampoco debe relajarse en el control de la circulación y de los brotes y contagios. Otra cuestión a considerar es la protección del personal de salud al contagio y cantidad de recursos humanos para poder dar atención a todos los lugares de internación. Por otro lado, también se hicieron escuchar las quejas o reproches de los fanáticos opositores quienes sostienen -en resumen- que la medida es un atropello a la vida para liberar la actividad económica, impulsada principalmente por el sector corporativo empresarial que -a través del Municipio triunfó-, sin considerar la salud y voluntad de la población que privilegia la vida y la exponen a un riesgo. Desde este punto de vista, hay que ser realistas y darse cuenta que Campana está un poco descontrolada en lo que respecta al control de circulación de personas; hay lugares donde se concentra mucha gente y no hay nadie que ordene el cumplimiento del distanciamiento y los protocolos. También los brotes están surgiendo en cualquier lado de Campana, la mayoría vuelve a sus hogares a realizar el aislamiento y eso impide un control estricto del cumplimiento de esa importante medida de prevención del contagio. En definitiva, creo que la medida de mantenernos en fase 3 es buena, en la medida que seamos responsables de cumplir los protocolos de prevención, distanciamiento y tapabocas para evitar los contagios masivos en los diferentes lugares donde nos movamos; porque nos permitirá volver a la casi normalidad y también sobrevivir a todas las actividades económicas que no tienen ningún ingreso fijo salvo el que se generan con su propia acción; pero también es mala como señal para revisar lo actuado por el municipio en relación a las autorizaciones para circular y brotes de contagios que -en éstas últimas semanas- se perdió el control, y que genera un riesgo a futuro si se pretende volver a la normalidad abruptamente. Los países europeos actualmente están sufriendo rebrotes de contagios en pleno verano, lo cual amerita no relajarse y revisar o controlar la flexibilización de la cuarentena para evitar un desmadre. Axel Cantlon - Concejal Unión Vecinal Calixto Dellepiane

Opinión:

Fase 3 y diferentes valoraciones

Por Axel Cantlon

