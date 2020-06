P U B L I C







Rosa N. Funes. Foto: Archivo.

La Ley Micaela ordena la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, y designa al Instituto Nacional de las Mujeres como autoridad para la aplicación, de modo que certificará la calidad de las capacitaciones de los Organismos, que deben seguir programas conforme sus directivas y monitoreo sobre el cumplimiento de la Ley y los tratados internacionales a los que ha adherido nuestro país. Esta Ley se creó a raíz del femicidio sufrido por Micaela García, una joven con compromiso social, debido a la forma en que se manejó el Estado en las acciones vinculadas a la causa penal por el delito. Teniendo en cuenta que es función del Estado, tanto Nacional, Provincial como Municipal proteger en forma integral los derechos humanos, la igualdad y equidad de género en su ámbito en el marco de la Ley de protección integral 26485, es imprescindible implementar la prevención y sensibilizacióna fin de ir fomentando cambios en las prácticas entre géneros, y el primer eslabón es desde la actuación institucional hacia las personas. La Ley Micaela nacional 27499, a la que adhiere la Provincia de Buenos Aires mediante Ley 15134, desde enero de 2019, prevé que se han de formar los agentes para que la persona afectada sea debidamente asesorada y acompañada, con respeto por la dignidad humana y sin intromisión en asuntos particulares por fuera de los hechos relevantes para tratar el asunto, respetando la voluntad de la persona en cuanto a la dirección de la intervención y resguardando la confidencialidad de los datos que quiera mantener en reserva. La formación de los agentes que van a intervenir permite conocer los derechos, y adoptar medidas de prevención adecuadas con profesionalidad, especialización y diligencia, de forma que el procedimiento no se convierta en un obstáculo en sí mismo, y se tomen medidas de preservación necesarias, evitando más daños a las víctimas, brindando contención, acompañamiento y asesoramiento eficaces, y cuidando la no revictimización, esto es, que el abordaje no exponga a la persona afectada a la repetición innecesaria, ni se la haga cargo de la violencia sufrida, como si fuera la culpable. Para implementar y articular esta política de género en nuestra Ciudad, hemos participado desde nuestro Bloque del Concejo Deliberante en la primera reunión virtual del Consejo Articulador de políticas de Género, a fin de intervenir sea mediante propuestas, solicitudes, para que se lleven a cabo las coordinaciones y acciones necesarias en la capacitación en género, que deberán incluir los programas, cursos u otras plataformas de capacitación diseñados por el Instituto Nacional de las Mujeres, pudiendo además agregar lo apropiado para adaptarlos a la problemática social particular de nuestro Municipio. La primera reunión se realizó el viernes 26, con la participación del Ing. Néstor García, Director de Capacitación del Ministerio de las Mujeres y Políticas de Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, padre de Micaela. Rosa N. Funes - Concejal Bloque UV Calixto Dellepiane - Abogada - Dipl. Univ. en Género

Opinión:

Comienzo de articulación en la implementación de Ley Micaela en nuestra ciudad

Por Rosa N. Funes

