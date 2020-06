Funcionarios nacionales se refirieron al endurecimiento de la cuarentena

El Ministro de Salud aseguró que se decidió "para evitar consecuencias fatales", mientras el Jefe de Gabiente sostuvo que el Gobierno está "dispuesto a pagar todos los costos políticos para salvar vidas". El ministro de Salud de Nación, Gines González García, afirmó ayer que las restricciones a la circulación de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son "para evitar consecuencias fatales" como puede ser la "falta de camas de terapia intensiva". El funcionario señaló que el avance del virus en el AMBA y la ausencia de una vacuna y de medicación específica contra el coronavirus, llevaron al gobierno a determinar una nueva y mayor restricción a la circulación de personas en esa región para evitar "consecuencias fatales por no contar con camas de terapia intensiva". "Buscamos manejar la cuarentena de tal manera que el número de casos fuera siempre controlable y administrado. Lo hicimos desde el primer día, y digo lo hicimos porque fue todo el pueblo argentino, lo hicimos entre todos", indicó. "Cuando empezamos a notar que teníamos circulación comunitaria en una megalópolis como el AMBA, empezamos a pensar de otra manera; así que salimos con el Programa Detectar", explicó Ginés. "También notamos que el avance de internación específica empezó a ser muy exponencial. Eso implicó que teníamos que hacer algo para que dentro de 25 o 30 días no suceda lo que no queremos que ocurra: que no haya ninguna persona que, por no tener una terapia intensiva, respiradores y todo lo que necesite termine con una consecuencia fatal", afirmó. Por su parte, el ministro de Transporte Mario Meoni, aseguró que el Gobierno nacional apunta a reducir la circulación en el AMBA entre 200 y 300 mil personas diarias y evalúa una herramienta para bloquear las tarjetas SUBE de trabajadores no esenciales. "Hoy estamos entre 900.000 y un millón de pasajeros por día en los transportes públicos y con estas medidas queremos reducir esas cifras a 600 o 700 mil por día", agregó. En tanto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo ayer que el Gobierno está "dispuesto a pagar todos los costos políticos para salvar vidas" y reconoció que "hay expresiones de cansancio" por la extensión del aislamiento social en el AMBA, pero advirtió que "hay una aceleración de la circulación del coronavirus" en esa región y "los expertos nos aconsejan tomar estas medidas". En tanto, los trabajadores esenciales del AMBA deberán tramitar un nuevo permiso de circulación, entre el lunes y martes, para poder trasladarse desde el 1 de julio. Según se informó oficialmente, los trabajadores que cumplan tareas esenciales y que tengan residencia en el AMBA tendrán tiempo desde este lunes a las 0 y hasta el martes a las 23.59, para renovar su respectivo CUHC (Certificado Únicos Habilitantes de Circulación).

CON LAS NUEVAS RESTRICCIONES SE ESPERA QUE CIRCULEN ENTRE 200 Y 300 MIL PERSONAS MENOS POR EL AMBA.



Funcionarios nacionales se refirieron al endurecimiento de la cuarentena

