Desde el bloque de Concejales del Frente de Todos-PJ preparan una batería de proyectos para ser presentados en la próxima sesión, a fin de asistir desde el Municipio a quienes no han podido acceder a líneas de ayuda Provinciales y Nacionales, en rubros tales como jardines de infantes, transportistas escolares, gimnasios y peluqueros. Un relevamiento realizado por el bloque de Concejales del Frente de Todos-PJ, observa en la Ciudad la existencia de un número de vecinos y comerciantes cuyos rubros se encuentran dentro de las consideradas "actividades no esenciales" que requieren con urgencia la intervención del Estado Municipal para auxiliarlos en medio de la crisis económica desatada por la pandemia de COVID-19. En este sentido, la Presidenta de la bancada, Soledad Calle, anticipó que se encuentran trabajando en una serie de proyectos para ser tratados en el Honorable Concejo Deliberante, "a fin de consensuar la manera de ayudar y socorrer a quienes se desempeñan en rubros como jardines de infantes, transportistas escolares, gimnasios y peluqueros, entre otros, al igual que los jardines maternales que ya fueron considerados en un proyecto presentado también por nuestro bloque". Al respecto, el Concejal Oscar Trujillo observó la situación de algunos vecinos que no han podido acceder a la ayuda impulsada por la Nación y/o la Provincia, ya sea el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), los créditos a tasa cero, o la ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción). "Estamos trabajando en proyectos para la generación de líneas de ayuda a los distintos sectores que lo necesitan. Algunos comerciantes, por ejemplo, nos cuentan que debieron darse de baja del monotributo o mantienen algún inconveniente con el mismo, y por ello no pudieron solicitar alguna de las ayudas de Nación o Provincia. Por eso estamos seguro que debe ser el Estado Municipal el que, por cercanía, debe tener esa mirada de lo micro y escuchar las necesidades de los campanenses". Calle y Trujillo expresaron que "los millones de pesos no reembolsables que recibió nuestra Ciudad por parte de la Gobernación, deben ser utilizados en estrategias de éste tipo. Hay que mirar lo que hacen bien otros Municipios, como en Pilar, por ejemplo, donde el Intendente Federico Achaval entregó un subsidio de $10.000 a más de 4000 comercios, utilizando fondos de la Tasa de Seguridad e Higiene. Es una manera de acompañar las políticas del Estado Nacional y Provincial, que se ocuparon de las grandes líneas de acción antes mencionadas, y desde lo local escuchar y asistir a quienes todavía necesitan ayuda".

Jardines y maternales, dos de los rubros considerados para la propuesta de asistencia municipal que elevará el Frente de Todos-PJ (foto ilustrativa)



Desde el FdT-PJ:

Proponen líneas de ayuda local para actividades no esenciales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar