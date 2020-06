Valiosos aportes del Dr. Mariano Palacios al programa "Acompañándonos"

P U B L I C



El prestigioso pediatra realizó tres videos para la serie, en los que se refirió a las intoxicaciones en menores de 5 años, en adolescentes, y por monóxido de carbono, y dio recomendaciones tanto para evitarlas como para enfrentarlas. El programa ´´Acompañándonos´´, de la Asociación ´´Creando Nexos´´, continúa creciendo y sumando profesionales de prestigio a su ya extensa videoteca. En esta oportunidad, el protagonista fue el Dr. Mariano Palacios, que realizó tres videos en torno a las intoxicaciones, un problema siempre latente en condiciones normales que se acentúa aún más en contexto de aislamiento. Uno de ellos lo dedicó a los niños menores de cinco años, otro a adolescentes, y el tercero y último a las producidas por monóxido de carbono. En relación a los niños chiquitos, el reconocido pediatra explicó que hay tres grandes grupos de intoxicaciones: las producidas por medicamentos, por artículos de limpieza, y por productos de jardín y plantas. En todos los casos, recomienda poner todos los ítems potencialmente intoxicantes en lugares fuera del alcance de los niños, en envases respecto de los cuales estén poco familiarizados (por ejemplo, no utilizar una botella de gaseosa o jugo), y el empleo de rótulos y ´´calaveritas´´ para el caso de los plaguicidas, raticidas, insecticidas y similares de alta nocividad. Palacios explica que es muy importante, ante una intoxicación, recurrir inmediatamente a un médico y llevar el producto (o una foto) que la produjo. Sobre las intoxicaciones en adolescentes, el profesional de la salud hizo hincapié en aquellas ´´recreativas´´, sobre todo en las producidas por la ingesta desmedida de alcohol. Explicó que si bien durante la adolescencia los chicos crecen muy rápido y experimentan grandes cambios físicos, el hígado sigue creciendo y es inmaduro. En ese contexto, ´´un solo vaso de vodka con alguna bebida dulce, o alguna bebida espirituosa con un poco de hielo, puede hacer que la pasen muy mal. Se puede llegar a una intoxicación aguda e incluso a un coma hepático. La intoxicación aguda es la ´´borrachera´´, pero el coma hepático es algo mucho más serio, y que puede terminar en la muerte´´, explicó. Finalmente, Palacios se adentró en el tema de las intoxicaciones por monóxido de carbono, al cual calificó de ´´asesino silencioso´´, pues es incoloro, inodoro, no irrita, y es altamente tóxico´´. Explicó que es producto de una ´´combustión incompleta´´ de la madera, el carbón, los hidrocarburos, y del gas que utilizamos para cocinar. ´´Los síntomas más habituales son dolor de cabeza, mareos, somnolencia, confusión, nauseas, dolor muscular, debilidad, dolor de tórax, palpitaciones, y en casos graves la muerte. Estos pueden detectarse también en nuestras mascotas´´, señaló. Como recomendaciones, resaltó la importancia de usar calefactores con tiro balanceado, llamar un gasista matriculado para que controle las instalaciones del hogar, chequear que la llama de las hornallas sea azul (combustión completa), y no roja (incompleta), no irse a dormir sin controlar que todo esté funcionando bien, y encender autos y grupos electrógenos afuera de la casa, por la emisión de gases tóxicos. El Dr. Mariano Palacios tiene su consultorio en French 221 (Tel. 468893), e invita a todos a seguir su cuenta de Instagram @mariano.palacios.pediatra, ´´100% dedicada a la pediatría´´, según detalló. El programa ´´Acompañándonos´´ tiene como objetivo el tratamiento de distintos temas de interés vinculados con la salud y la educación en el actual contexto de aislamiento. Hasta el momento, participaron de él reconocidos profesionales campanenses como la Lic. Daiana Giménez, el Lic. Matías Martínez Reina, la Lic. María Labarthe, la puericultora Ana Lía Del Marmol, la Lic. Patricia Costela, la Lic. Giannina Abbona, la Ing. Nancy Carrizo, el docente de la UNLu Juan Ignacio Daniel, y la Dra. Romina Carrizo, miembro de referencia de la asociación ´´Creando Nexos´´. Para suscribirse al canal de YouTube de ´´Creando Nexos´´, y para acceder a la serie de videos del programa ´´Acompañándonos´´, la dirección es: www.youtube.com/channel/UCuSbyytzObA1zDk9uuUoRnw

