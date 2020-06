Nahuel Sánchez Bredle

Saliendo del Apocalipsis Love te pude encontrar esclavo de mis deseos, y cautivo de un amor profundo que te quiero regalar.

El corazón comenzó a palpitar, inhibido por tanta belleza y resplandor robarte instantes para recordarte en casa es medicina para mi soledad . Me trasladas al ideal, salí por un momento de la realidad imaginándome con vos de la mano, contemplando el aroma y el roce de tu piel.

Amo tu lucidez, leo tu Desnudez.

La angustia me acompaña en tu ausencia, extrañarte por ahora es mi condena. . Verte me hace tan bien me acerca el éxtasis de la felicidad, sucumbo en la debilidad de quererte besar.

Quizás esto que siento muera conmigo, sólo espero una señal, dame una oportunidad yo te quiero enamorar, un lugar en tu corazón voy a reclamar… . Los prejuicios y las heridas no se enfrentan cada día, no puedo hacer otra cosa más que esperar, los malos amores del pasado nos acobardan, no ser correspondidos nos destruye.

Prefiero la sorpresa de un mensaje tuyo, tu confesión, el anhelo es el buen final de la ilusión convertida en realidad. . Peligrosa es la mujer que entra a tu cabeza sin desvestirse.

Yo elijo amarte en silencio porque en el silencio no encuentro rechazo. . Cuando tenga tu amor no habrá más flores en la tumba del pasado.

No me sientas ausente no me busques en el olvido, búscame dentro tuyo ahí estaré contigo.

Enamorándome de vos

Por Nahuel Sánchez Bredle

