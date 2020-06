P U B L I C



Sr. Director: Agradecería publique el siguiente texto en el espacio "Correo de Lectores". Si bien este tema merece el análisis profundo y pormenorizado de los datos que lo fundan, no quise dejar de pasar esta oportunidad dada la repercusión que ha tenido esta fluctuación de clasificaciones caprichosas de nuestra ciudad según donde se acomode el sol. Primero fuimos AMBA y si me permite autoreferenciarme, escribí un artículo en este diario sobre el tema fundando el concepto que no somos AMBA bajo ningún concepto ni territorial, ni productivo, ni vincular ni, circulatorio ni, mucho menos por cercanía o interacción. De hecho y en virtud de ese artículo fui invitado a participar de algunas video conferencias sobre las problemáticas de las regiones anexas a áreas metropolitanas, que tienen una dependencia interactiva por la estructura interdependiente de las economías, pero no comparten de ninguna manera su problemática estructural en cuanto a índices de densidad, hacinamiento, seguridad o saneamiento. Ahora, y por el circunstancial conflicto pandémico al parecer salimos abruptamente del AMBA, lugar donde reitero nunca estuvimos, tal cual lo fundé en el artículo referido, publicado en este diario si mal no recuerdo el 24 de mayo próximo pasado. Por ese mágico designio de las definiciones volubles, pasamos a ser un municipio agrícola o algo así. Y como decía mi abuela, "ni tanto, ni tan poco". En el libro publicado por el Instituto de estadísticas de la Provincia, cuyo último dato no tengo así que debo aportar el dato de unos años atrás, se declara que Campana tiene el 71,5% de su estructura productiva en función de la industria manufacturera. El 7,1% en transporte y depósito y el 2,6% en construcción lo cual incluye también a la actividad como una producción de carácter industrial. Es decir que la estructura productiva de nuestra ciudad según la información de la Provincia en netamente industrial, logística y constructiva. Casi el 82% de la producción deviene de la actividad industrial según estos guarismos. La participación del sector agropecuario en la estructura productiva es del 0,7% es decir nula o más o menos. Pero másinteresante aun es si lo medimos en participación en el producto bruto general de la provincia, donde la suma de los rubros de producción industrial manufacturero, energético constructivo y logístico inciden en más de un 12% en la renta provincial, mientras que la participación agroproductora es del 0,1% o sea nada o casi nada. Es decir que, si dejamos de mandar rabanitos, los números de la provincia no se inmutan, pero si dejamos de mandar algún producto industrial el país se resiente. Más interesante se pone el cuento si analizamos la participación en el producto bruto industrial del cordón productivo La Plata-San Nicolás. Donde pasamos a tener una participación de casi el 35% del Producto dato variable según qué municipio se considere y que actividades se incluyan. Es cierto que nuestro territorio tiene una superficie agro productora más grande que la concentración urbana. Un sector territorial muy amplio corresponde a islas y otro a campos de relativa productividad y según los números de escasa participación en la renta provincial y local. No debe ser esa seguro la medida para observar la problemática de la difusión de una pandemia sino la densificación y concentración urbana, la cuestión sanitaria, la disponibilidad de recursos de salud, las estrategias políticas sanitarias, y probablemente los modos operativos de la producción en la medida que estos permitan o no la aplicación de protocolos sanitarios preventivos, pero de ninguna manera la liviandad de la tipificación capciosa que nos lleva de megalópolis a pueblo o de citadinos a gauchos como se ha popularizado en los memes que andan circulando. Muchas gracias. Arq. Jorge Bader. DNI 11.275.038





Correo de Lectores:

Entre gauchos y fierros fundidos

Por Arq. Jorge Bader

