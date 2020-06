Efemérides del día de la fecha, 28 de junio

DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGBT En este día se conmemoran los disturbiosocurridos en el pub Stonewall Inn de Nueva York en el año 1969, hecho trascendental para la comunidad gay por dar inicio al movimiento de la liberación homosexual. Asimismo, esta jornada promueve la tolerancia, la igualdad de derechos y la no discriminación. En ese entonces, las redadas policiales eran usuales en el Stonewall Inn donde, clandestinamente, se reunía la comunidad gay. Pero aquella jornada la violencia, el abuso de poder y las humillaciones a las que se cedía con impotencia dejó de ser tolerada y los presentes se rebelaron contra la policía; así, se iniciaron los disturbios que finalizaron con 13 detenidos y varios heridos. Al año siguiente, se produjo la primera Marcha del Orgullo Gay, que partió del barrio Greenwich Village a Central Park, reclamando sus derechos; en el año 1971, la marcha se expandió a Dallas, Boston, Estocolmo, Berlín occidental, Londres y París. En nuestro país la primera marcha se realizó en el año 1992 con la consigna "Libertad, Igualdad y Diversidad". LA ACADEMIA NACIONAL DEL TANGO CUMPLE 30 AÑOS La Academia Nacional del Tango fue creada mediante el Decreto 1235/1990 en el año 1990 con el fin de preservar, estudiar y remarcar la relevancia del tango para el país:"que el Tango como arte musical, coreográfico, poético e interpretativo, lleva un siglo de vigencia inalterable como expresión auténtica y profunda del pueblo argentino." Previo a esto, en el año 1989, el poeta y escritor Horacio Ferrer había fundado la Academia Argentina de Tango que pasó a ser la Academia Nacional del Tango con el Decreto y él se convirtió en el presidente de la misma: "faltaba una década para concluir el siglo XX y viví este sueño: tenía el tango una institución de cuño académico para meditarlo, perfeccionar el saber de su historia y sus estéticas y promover su creación" expresó Ferrer. Ubicada en Avenida de Mayo, la Academia alberga al Museo Mundial del Tango, el Liceo Superior y una galería de arte. "VIVA LA VIDA" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2008, el sencillo "Viva la vida" de "Coldplay" destronaba a "Lollipop" de Lil Wayne del puesto número 1 del "Billboard Hot 100."Compuesta por Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion, la canción perteneciente al disco "Viva La Vida or Death and All His Friends" (2008) representó un gran cambio para la banda británica. La cual tomó impulso en la crítica del productor Brian Eno para salir de su zona de confort en su nuevo disco: "este álbum trata sobre liberarse del poder e influencias de otros, quebrar la norma" expresó el cantante. El título del single está inspirado en la pintura "Viva la vida" de la pintora mexicana Frida Kahlo: "ella pasó por mucho dolor y después decidió hacer un cuadro gigante en su casa que decía "Viva la vida", simplemente amé su audacia" manifestó Martin.

Efemérides del día de la fecha, 28 de junio

