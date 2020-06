Quince años de transformaciones

P U B L I C









Jorge Bader

Entre el 1860 y 1875, los hermanos Costa y su familia transformaron este suelo en una gran experiencia innovadora de carácter industrial agropecuario. Quince años sujetos por supuesto a los vaivenes de la situación nacional e internacional. La primera explotación tuvo que ver con la oportunidad que representaba la cría de ovejas. La cruza con especies importadas generó lanas de calidad y con aceptación en los mercados europeos destino de esas exportaciones. Pero como suele suceder en todos los tiempos hay crisis y en 1866 la fuerte caída de valor de la hacienda ovina, frena el impulso de esa actividad y toma a los Costa con el territorio cargado de esos activos. La visión de Luis Costa fue la de transformar una crisis en una oportunidad y transformar la cría y explotación primaria en la transformación industrial del insumo. Y la instalación del establecimiento productor de grasa bovina se emplaza en ese sector que mencioné del acotado territorio no inundable frente al río. Más allá del dato productivo para no contar lo ya muchas veces contado, quiero razonar sobre las primeras improntas territoriales. No había muchas opciones de tierra disponible si se pretendía vincularse con el río. La diferencia de nivel de la barranca de la costa es del orden de los 8 a 10 metros, y el perfil de la barranca abrupta en muchos casos aún se puede verificar en los fondos de muchos terrenos urbanos. Es muy poco el terreno apto para la instalación de una factoría y un puerto en cercanías al río y con menores riesgos de inundación. No tiene sentido referirnos con nostalgia a nuestra ausencia de costa útil porque ese fue nuestro origen. No había en esos momentos medios hábiles para la recuperación de suelos, en una época donde los bañados eran tratados como eso, simplemente como terrenos disponibles, pero de difícil accesibilidad. No existía ni la conciencia del humedal ni el valor regulador de las crecientes, ni la visión de la biodiversidad, ni la responsabilidad del agua, ni la mínima visión ambientalista. Mucha iniciativa y poco suelo En toda esa zona según el perfil altimétrico trazado por el Ingeniero Chapeaurouge, el sector no inundable al menos en situaciones normales era un área que podría simplificarse considerando el límite teórico y regular de la calle Güemes o Becerra, entre las proyecciones de las calles Colón y Berutti. El corredor de pendientes más suaves según la altimetría de Chapeaurouge, coincidía con el perfil de la calle Rocca, y San Martín, ya en Rawson el perfil se acentuaba y en Belgrano también pero un poco más hacia el interior del territorio. El terreno representaba una cuña con un vértice hacia el río donde la confluencia de las pendientes naturales generaba un sector muy escaso de suelos aptos para las instalaciones productivas en condiciones de mediana seguridad respecto de las crecientes. Así que allí donde está hoy el sector de la antigua estación empezó la primera experiencia industrial de Campana y el destino de su espíritu que signó su futuro. Con la factoría se aceleró la actividad portuaria, y con la modificación del criterio de explotación vinieron los otros emprendimientos anexos como la producción de alfalfa y el enfardado. Según el informe del Instituto Agrario en su edición del año 1944, Campana represento el primer ejemplo de la mecanización agraria en la Argentina. Y este principio se aplica por la visión amplia de los hermanos Costa, en su perspectiva internacionalista. De hecho, los primeros técnicos incorporados a la explotación son de origen francés. Antonio Jacob, de ese origen fue contratado para la organización del trabajo sobre el terreno destinado a la siembra de la alfalfa, y Champollion, fue el encargado de la organización de los campos hacia Exaltación de la Cruz, para la producción de maíz y trigo, gestión agropecuaria nacional con acento francés. Lo que más me interesa destacar es cómo se va perfilando el desarrollo de la ocupación territorial. Hoy que estamos en medio de un debate sobre nuestro perfil productor, y todos tenemos conciencia del potencial industrial que adquirió nuestra ciudad, no podemos dejar de entender y recordar que la mayor parte del territorio del partido está ocupado por suelo agrícola. Probablemente pese menos en la composición de nuestro producto bruto interno ya que se trata de sectores de territorio con producciones fluctuantes, y de diferentes escalas incluso mucho de ellos pertenecientes al sector islas con mucho territorio inundable y poco explotado, pero lo que si podemos percibir en nuestra historia es que el destino de ocupación del suelo ya se manifestaba en la distribución productiva que los Costa habían planteado desde los orígenes. La influencia y la impronta del sello de la familia Costa van más allá de la simplificación que hacemos cuando rememoramos el trazado del pueblo por parte del Ingeniero Chapeaurouge. Me repito en mi concepto, no somos un derivado de la ciudad de Indias clásica y tradicional damero de manzanas cuadradas con un centro determinado por una intersección de dos calles a las que se les atribuye la importancia central y confluyen en una plaza cuadrada, somos una ciudad nacida al amparo del espíritu emprendedor, con criterio de factoría industrial agropecuaria desde su inicio, con visión internacional y un trazado al más puro estilo francés del gusto de la burguesía acaudalada de aquella época. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

Quince años de transformaciones

Por Arq. Jorge Bader

